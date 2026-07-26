סם אלטמן חושף בריאיון: “התמכרתי לטיקטוק"

סם אלטמן, מנכ"ל OpenAI, חשף כי במהלך פיתוח אפליקציית הווידאו Sora הוא ניסה בכוונה להבין את סוד המשיכה של טיקטוק - ונשאב בעצמו להתנהגות ממכרת. לדבריו, מה שהתחיל כהרגל קצר של צפייה לפני השינה הפך במהירות לגלילה ממושכת של שעות.

בריאיון לפודקאסט "How to Start a Startup", סיפר אלטמן כי התכוון בתחילה לבלות כ-10 דקות בלבד באפליקציה. בפועל, השימוש הלך והתרחב עד כדי שעה ואף יותר בכל ערב. במקרה אחד, הוא מצא את עצמו גולל במשך כשלוש שעות רצופות ביום שבת - עד שהבין כמה זמן איבד.

לדבריו, החוויה הייתה מהנה אך גם מדאיגה: מצד אחד סיפוק מיידי, ומצד שני מודעות לכך שמדובר בהרגל שאינו בריא. בעקבות זאת, הוא ניסה להגביל את השימוש ל-5–10 דקות בלבד - אך לבסוף בחר למחוק את טיקטוק לחלוטין. בנוסף, כיבה כמעט את כל ההתראות בטלפון, כולל אפליקציות מסרים, והגדיר זאת כאחת ההחלטות הטובות ביותר שקיבל.

ההתנסות האישית הזו השפיעה גם על הגישה של OpenAI בפיתוח Sora - אפליקציית וידאו מבוססת AI שהושקה באוקטובר 2025. אלטמן הדגיש כי החברה לא רצתה לבנות מוצר שמנצל מנגנוני התמכרות דומים, ואף הצהיר כי תסגור את השירות אם לא ישפר את חיי המשתמשים.

בסופו של דבר, OpenAI אכן סגרה את חוויית האפליקציה והאתר של Sora באפריל 2026, כאשר סגירת ה-API צפויה להתרחש בהמשך השנה. בין הסיבות: התמקדות במשאבים - אך גם סירוב לאמץ עיצוב ממכר לצורך הצלחה מסחרית.

דבריו של אלטמן מגיעים על רקע ביקורת גוברת כלפי פלטפורמות חברתיות. בתחילת 2026 קבע האיחוד האירופי כי מנגנונים כמו גלילה אינסופית ואלגוריתמים ממכרים בטיקטוק עשויים להפר את חוק השירותים הדיגיטליים. אלטמן עצמו הצטרף לקריאות של מנהיגים בתעשייה לצמצום זמן המסך, במיוחד בקרב צעירים.