אחרי גל התלונות: גוגל בוחנת הסרת הסימן מתמונות AI

גוגל בוחנת אפשרות חדשה שתאפשר למשתמשים להסיר את סימן המים הגלוי מתמונות שנוצרו באמצעות Gemini, כך עולה מנתונים שפורסמו על גרסת הבטא האחרונה של אפליקציית Google. הפיצ'ר, שטרם הושק רשמית, עשוי לתת מענה לאחת התלונות המרכזיות של משתמשים מאז השקת כלי יצירת התמונות Nano Banana בסוף 2025.

על פי הדיווח של Android Authority, בגרסה 17.43.11 של האפליקציה נמצאה אפשרות בשם "Watermark settings", אשר מאפשרת לכאורה שליטה בהצגת הלוגו המוטבע בפינת התמונות.

מאז השקת הכלי, משתמשים רבים הביעו תסכול מהלוגו החצי-שקוף של Gemini, שלטענתם פוגע באסתטיקה של התמונות ולעיתים אף מסתיר פרטים חשובים. היעדר אפשרות להסרת הסימון הוביל ליצירת פתרונות צד שלישי ואף מדריכים לעקיפת המגבלה.

עם זאת, גם אם האפשרות להסרת סימן המים הגלוי אכן תושק, מערכות סימון בלתי נראות יישארו חלק בלתי נפרד מהתמונות. גוגל ממשיכה להטמיע את SynthID - טכנולוגיה שמחדירה חתימה דיגיטלית סמויה בתוך נתוני הפיקסלים - לצד תקני C2PA שמוסיפים מטא-דאטה לזיהוי מקור התוכן. החברה מציגה מערכות אלו ככלי מרכזי לאימות תוכן שנוצר על ידי בינה מלאכותית.

בנוסף, אותה גרסת בטא חשפה גם פיצ'רים נוספים הנמצאים בשלבי פיתוח מוקדמים, בהם עיצוב חדש לממשק הצף של Gemini ואפשרות לצרף קבצים במהלך שיחות Gemini Live.

כמקובל בדיווחים מסוג זה, אין ודאות שהפיצ'ר אכן יושק או מתי יגיע למשתמשים. העובדה שחלק מהאפשרויות שנחשפו עדיין אינן פעילות מצביעה על כך שהפיתוח נמצא בשלבים ראשוניים, וגוגל עשויה לשנות או לבטל את התוכניות לפני השקה רשמית.