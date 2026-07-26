משבר שקט: מאות שפות בדרך להיעלם - לתמיד

מחקר חדש שפורסם בכתב העת Science מציג תמונה מפתיעה של ההיסטוריה הלשונית של האנושות: לפני אלפי שנים, מספר השפות בעולם היה גבוה משמעותית מזה המוכר כיום. לפי החוקרים, בין לפני 1,000 ל-3,000 שנה ייתכן שהתקיימו עשרות אלפי שפות שונות - הרבה מעבר לכ-7,500 השפות המדוברות כיום.

המחקר, שנערך על ידי צוות בינלאומי מארצות הברית, ספרד וגרמניה, ניסה לשחזר את התפתחות המגוון הלשוני במהלך אלפי השנים האחרונות. הממצאים מצביעים על כך שבתחילת התקופה, כאשר אוכלוסיית העולם מנתה מיליונים בודדים בלבד, התקיימו כ-4,500 עד 6,200 שפות. עם גידול האוכלוסייה והתרחבות ההתיישבות האנושית, מספר השפות דווקא עלה, אך בהמשך החל לצנוח בצורה חדה.

בניגוד להנחה הרווחת שלפיה הקולוניאליזם האירופי הוא הגורם המרכזי להכחדת שפות, החוקרים טוענים כי הירידה החלה כבר עם עלייתן של אימפריות גדולות כמו יוון ורומא. תהליכים אלו הובילו לאחידות תרבותית ולדחיקת שפות מקומיות, תהליך שנמשך עד ימינו.

כיום, המצב מוגדר כמשבר: לפי נתוני Ethnologue, כ-44% מהשפות בעולם - כ-3,200 במספר - נמצאות בסכנת הכחדה. הערכות קודמות מצביעות על כך ששפה אחת נעלמת בממוצע מדי חודש, ומספר זה עשוי אף לעלות בעשורים הקרובים.

מעבר לגורמים מוכרים כמו עיור ומערכות חינוך אחידות, גם הטכנולוגיה המודרנית מעוררת דאגה. לפי הפורום הכלכלי העולמי, מערכות בינה מלאכותית מאומנות כיום על כ-100 שפות בלבד, מתוך אלפי שפות קיימות. המשמעות היא ששפות קטנות יותר עלולות להידחק עוד יותר לשוליים - ואף להיעלם לחלוטין מהמרחב הדיגיטלי.

החוקרים מסכמים כי השפות ששרדו עד היום הן רק "מדגם מצומצם ומוטה היסטורית" של העושר הלשוני שהיה קיים בעבר. לדבריהם, הבנת התהליכים שהובילו לאובדן זה עשויה להיות קריטית לשימור השפות שנותרו - לפני שיהיה מאוחר מדי.