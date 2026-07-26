לראשונה בקולו: מנסור עבאס בהכרזה דרמטית

שינוי דרמטי במפלגתו של מנסור עבאס: מפלגת רע"ם הודיעה היום (ראשון) כי תקיים לראשונה בתולדותיה פריימריז לקראת הבחירות הקרובות. התאריך שנקבע לקיומם הוא 22 באוגוסט.

בהודעה רשמית מטעם המפלגה, המזוהה עם הפלג הדרומי של התנועה האסלאמית, נכתב כי הרשימה הערבית המאוחדת תקיים את הוועידה הכללית שלה ביום שבת, 22 באוגוסט. במפלגה ציינו כי ועידה זו מהווה צומת ארגוני ופוליטי מרכזי, כחלק ממהלך לחיזוק המוסדות והמסגרות של התנועה, להרחבת שורותיה ולהגברת הנוכחות הציבורית בקרב כלל הקבוצות והאזורים בחברה הערבית.

תקפו את הממשלה: "פועלים להחלפתה"

עוד הוסיפו ברע"ם כי הוועידה מתקיימת על רקע הנסיבות הקשות שעימן מתמודדים החברה הערבית והעם הפלסטיני, כהגדרתם, בעקבות המדיניות והצעדים של ממשלת נתניהו-בן גביר-סמוטריץ'.

במפלגה הבהירו את יעדם הפוליטי לקראת המערכת הקרובה וציינו כי המאוחדת פועלת להפלת הממשלה הנוכחית ולהחלפתה בממשלת שינוי חדשה. ברע"ם הדגישו כי בכוונתם להיות שותפים בממשלה העתידית, במטרה לקדם את הסוגיות הדחופות של החברה הערבית.