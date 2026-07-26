סמוטריץ' מגיב לסולברג: "נסיר את הסרטון - אך האמת נשארת"

שר האוצר סמוטריץ' ( אורן בן חקון/פלאש90 )

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' הגיב הערב (ראשון) להוראת יו"ר ועדת הבחירות המרכזית להסיר את סרטון התעמולה של מפלגתו מהרשת בעקבות השימוש בבינה מלאכותית כדי להציג פגישה של גדי איזנקוט ואבו מאזן.

"גם לאחר שנסיר את הסרטון, האמת נשארת, כי המציאות היא לא AI" אמר סמוטריץ' בתגובה. "‏כמיל אבו רוקון, הרכש החדש של איזנקוט, אמר בראיון הפרישה שלו ש'אבו מאזן הוא פרטנר'". לטענת סמוטריץ', "‏איזנקוט, וחברי קבינט המלחמה בממשלתו ממפלגת הדמוקרטים, שמסרבים לגנות את הפיגוע הרצחני ביום שישי האחרון, יקימו מדינה פלסטינית ויקדמו הסכם שלום עם אבו מאזן. ‏תקשיבו להם, הם מתכוונים למה שהם אומרים".

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כאמור, יו"ר ועדת הבחירות המרכזית נועם סולברג הורה היום לסמוטריץ' להסיר סרטון שבו נראה גדי איזנקוט לוחץ ידיים עם יו"ר הרשות הפלסטינית אבו מאזן. סמוטריץ' גם יידרש לשלם לעותרים 10 אלף שקלים.

"בסרטון, שפורסם בעמוד הפייסבוק של סמוטריץ, נראית, בין השאר, דמותו של יו"ר מפלגת ישר, גדי איזנקוט, לוחץ ידיים לדמותו של יו"ר הרשות הפלסטינית, אבו מאזן, ואחר כך מצטרף אליהם ח"כ מנסור עבאס" כתב סולברג בהחלטה. "חלק זה בסרטון נוצר באמצעות בינה מלאכותית, אולם נחזה להיות אמיתי. ליד הסרטון הופיע לבסוף כיתוב הבהרה על כך שהוא ערוך ב-AI. מפלגת 'ישר לישראל עם איזנקוט' ועמותת 'בוחרים בישראל' עתרו נגד הסרטון".

סולברג קבע כי "הקטע האמור בסרטון מציג אירוע שלא התרחש, אך נראה מציאותי. הוא מראה זיקה פוליטית בין איזנקוט לח"כ עבאס, זיקה שאינה קיימת, ועל כן עלול להטעות בעניין זה. בכך הופר האיסור על הפרעה בלתי הוגנת לתעמולת בחירות של מפלגה, איסור שקבוע בסעיף 13 לחוק הבחירות (דרכי תעמולה), התשי"ט–1959. הסימון שנוסף לצד הסרטון, אינו מספיק לבטל את החשש להטעיה שכן בשל אופי התצוגה בפייסבוק וניסוח הסימון, לא תמיד יראו אותו בקלות, ולכן הוא לא מספיק".