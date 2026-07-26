סולברג הורה לסמוטריץ' להסיר סרטון AI של איזנקוט ואבו מאזן

שעות ספורות אחרי ההכרזה על החוק החדש של ועדת הבחירות המרכזית נגד סרטוני תעמולה המשתמשים בבינה מלאכותית, יו"ר הוועדה, השופט נועם סולברג, הורה הערב (ראשון) לשר האוצר בצלאל סמוטריץ' להסיר סרטון שבו נראה גדי איזנקוט לוחץ ידיים עם יו"ר הרשות הפלסטינית אבו מאזן. סמוטריץ' גם יידרש לשלם לעותרים 10 אלף שקלים.

"בסרטון, שפורסם בעמוד הפייסבוק של סמוטריץ, נראית, בין השאר, דמותו של יו"ר מפלגת ישר, גדי איזנקוט, לוחץ ידיים לדמותו של יו"ר הרשות הפלסטינית, אבו מאזן, ואחר כך מצטרף אליהם ח"כ מנסור עבאס" כתב סולברג בהחלטה. "חלק זה בסרטון נוצר באמצעות בינה מלאכותית, אולם נחזה להיות אמיתי. ליד הסרטון הופיע לבסוף כיתוב הבהרה על כך שהוא ערוך ב-AI. מפלגת 'ישר לישראל עם איזנקוט' ועמותת 'בוחרים בישראל' עתרו נגד הסרטון".

סולברג קבע כי "הקטע האמור בסרטון מציג אירוע שלא התרחש, אך נראה מציאותי. הוא מראה זיקה פוליטית בין איזנקוט לח"כ עבאס, זיקה שאינה קיימת, ועל כן עלול להטעות בעניין זה. בכך הופר האיסור על הפרעה בלתי הוגנת לתעמולת בחירות של מפלגה, איסור שקבוע בסעיף 13 לחוק הבחירות (דרכי תעמולה), התשי"ט–1959".

עוד נאמר כי "הסימון שנוסף לצד הסרטון, אינו מספיק לבטל את החשש להטעיה שכן בשל אופי התצוגה בפייסבוק וניסוח הסימון, לא תמיד יראו אותו בקלות, ולכן הוא לא מספיק". כאמור, סולברג הורה לסמוטריץ ולמפלגתו להסיר את הסרטון מכל חשבונותיהם ברשתות החברתיות.