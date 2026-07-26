החל מהיום: ההוראה של ועדת הבחירות המרכזית

תעמולת ליכוד ב-AI ( מתוך הטוויטר של יונתן אוריך )

שלא תטעו. החל מהיום (א'), תעמולת בחירות שנוצרה או נערכה באמצעות בינה מלאכותית תחוייב בסימון על ידי לוגו מיוחד - כך קובע חוק חדש שיזמה ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ונכנס היום לתוקף.

לפי החוק, כל פרסום תעמולת בחירות הכוללת תוכן חזותי או קולי שנוצר, כולו או חלקו, באמצעים דיגיטליים, לרבות בינה מלאכותית, או שנערך באמצעים הללו באופן שמשנה אותו שינוי מהותי — יחויב בצירוף הודעת גילוי ברורה ובולטת.

ההודעה שתלווה תוכן AI ( ללא )

על פי הכללים הקבועים בחוק, שקבע יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת, השופט נעם סולברג, הודעת הגילוי תוכל להינתן בכתב, בסימון גרפי ייעודי, או בקול, במיקום בולט בעל ניגודיות גבוהה, בגופן קריא וברור ובשפת התוכן.

בתוכן מודפס או בתמונה יחויב הסימון להיות בגודל של 5% לפחות מגובה התוכן. בסרטון יחויב הסימון להופיע לאורך כל משך הקרנתו, בתוכן קולי- בתחילתו ובסופו.

אי-עמידה בדרישות הסימון עלולה להיחשב הפרה של החוק, והאחריות לכך מוטלת על המפרסם.

הכללים חלים על כל תוכן שיפורסם לראשונה החל מהיום, בנוסף לחובות הגילוי הקיימות בדין כיום.