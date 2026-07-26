נקבעה הרשימה: אלו תוצאות הפריימריז במפלגת הציונות הדתית

בתום יום הצבעה וספירת הקולות, מתפרסמות תוצאות הבחירות הפנימיות במפלגת הציונות הדתית. 200 חברי מרכז המפלגה מימשו את זכות ההצבעה וקבעו את סדר המועמדים ברשימה לכנסת.

ההתמודדות הקיפה 10 מועמדים שנאבקו על שלושה מקומות ריאליים בלבד. זאת לצד שריונו של צביקה מור ברשימה על ידי יו"ר המפלגה בצלאל סמוטריץ'.

הפריימריז התקיימו בצל פרישתם של סגן השר משה סולומון והשר אופיר סופר, שעזבו את המפלגה על רקע המחלוקת סביב עמדתה בחוק גיוס חרדים וחוק יסוד לימוד תורה.

ברשימת המתמודדים נכללו חברי הכנסת המכהנים מיכל וולדיגר, אוהד טל, שמחה רוטמן וצבי סוכות, לצד השרה אורית סטרוק. מולם התמודדו עו"ד צביקה וישנגרד, סגן ראש עיריית פתח תקווה; נתן זאובמן, מנכ"ל תוכנית 'תקווה' ויזם סטארט-אפ; עומר רחמים, מנכ"ל מועצת יש"ע; הרב שמואל ששון, ראש גרעין 'הדר' בחיפה; ואיתן תם, סגן ראש עיריית ראש העין.

עם תום ספירת הקולות, אלו הן תוצאות האמת והדירוג הסופי של הרשימה:

מנכ"ל המפלגה יהודה ולד הכריז על תוצאות הבחירות לרשימת הציונות הדתית. להלן התוצאות:

1. בצלאל סמוטריץ'

2. אורית סטרוק

3. שמחה רוטמן

4. צבי סוכות

5. אוהד טל

6. עומר רחמים

7. מיכל וולדיגר

8. שמואל ששון

9. צביקה וישינגרד

10. איתם תם

11. נתן זאובמן

יו"ר הציונות הדתית, שר האוצר בצלאל סמוטריץ': "רשימת המועמדים שנבחרה הערב, יחד עם ידידינו צביקה מור ודמויות נוספות שיצטרפו בקרוב וירחיבו את הייצוגיות של הרשימה, תביא בע"ה את הניצחון בבחירות הקרובות".

מנכ"ל המפלגה יהודה ולד: "אני מברך את כלל המתמודדים והנבחרים לרשימת 'הציונות הדתית'. הוכחנו יחד את כוחה של דמוקרטיה חיה ואמיתית. יחד נמשיך להוביל ולהשפיע למען עם ישראל, תורת ישראל וארץ ישראל".