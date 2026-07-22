אלו 10 המועמדים לפריימריז בציונות הדתית

שר האוצר סמוטריץ ( Oren Ben Hakoon/Flash90 )

עם סגירת ההרשמה, מפלגת הציונות הדתית הודיעה כעת (רביעי) על רשימת המועמדים בפריימריז לרשימת הכנסת ה-26. ההצבעה תתקיים ביום ראשון הקרוב, כשכ-200 חברי מרכז המפלגה יבחרו את הרכב הרשימה.