אלו 10 המועמדים לפריימריז בציונות הדתית

עם סגירת ההרשמה, מפלגת הציונות הדתית הודיעה כעת (רביעי) על רשימת המועמדים בפריימריז לרשימת הכנסת ה-26. ההצבעה תתקיים ביום ראשון הקרוב, כשכ-200 חברי מרכז המפלגה יבחרו את הרכב הרשימה.
רשימת המועמדים כוללת את חברי הכנסת המכהנים של הציונות הדתית - מיכל וולדיגר, אוהד טל, שמחה רוטמן וצבי סוכות - וכן את השרה אורית סטרוק.
לצידם יתמודדו עו"ד צביקה וישנגרד, סגן ראש עיריית פתח תקווה; נתן זאובמן, מנכ"ל תוכנית תקווה להעלאת צעירים מצרפת, יזם ומנהל סטארט-אפ; ועומר רחמים, מנכ"ל מועצת יש"ע. המתמודדים האחרונים הם הרב שמואל ששון, ראש גרעין "הדר" בחיפה, ואיתן תם, סגן ראש עיריית ראש העין.
בועדת הבחירות של הציונות הדתית אמרו כי השלימו את ההיערכות ליום ההצבעה ביום ראשון, שתתקיים בעיקר באופן פיזי - לצד אפשרות מוגבלת להצבעה מרחוק במקרים חריגים כגון משרתי מילואים, מאושפזים ושוהים בחו"ל.
ההצבעה תיפתח בשעה 8:00 בקלפי במטה הבחירות באזור התעשייה חבל מודיעין, שתיסגר בשעה 11:00 בבוקר. לאחר מכן תיפתח הקלפי המרכזית בירושלים בשעה 16:30, כשההצבעה תסתיים באופן רשמי בשעה 19:30. בשעות הערב מרכז המפלגה יתכנס ויפרסם את התוצאות.
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