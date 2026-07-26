צה"ל מאשר: חוסל מפקד חוליית הכטב"מים של חמאס בעזה

המחבל שחוסל ( דובר צה"ל )

חיסול נוסף: כוחות צה"ל תקפו אמש (שבת) במרכז רצועת עזה וחיסלו את המחבל המאם עיד, מפקד חוליית הכטב"מים בזרוע הצבאית של חמאס במחנות המרכז.

במסגרת תפקידו, עיד היה אחראי על ייצור הכטב״מים שנועדו לפגיעה באזרחי מדינת ישראל וכוחות צה״ל. עיד שימש בעברו כמפקד חוליית הרחפנים במחנות המרכז, ולקח חלק במתווי טרור שבוצעו נגד כוחות צה"ל בזירה האווירית. בצה"ל אמרו כי "בעת האחרונה, עיד ניסה לפעול לשיקום המערך האווירי של ארגון הטרור חמאס, תוך הפרה של הסכם הפסקת האש. כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום".

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כזכור, בשבוע האחרון חוסלו מספר מחבלים מרכזיים בארגון הטרור, במסגרת פעילות ממוקדת להסרת איומים ברצועת עזה. בין היתר, חיסל כלי טיס של חיל האוויר את המחבל מהנד אסעד מחמוד אבו גזאל, ראש חוליית נוח'בה של חמאס. אבו גזאל לקח חלק פעיל בטבח ה-7 באוקטובר ופשט על מרחב כיסופים.

בתקיפה מדויקת נוספת שנערכה בצפון הרצועה, חוסלו שני מחבלים נוספים: המחבל ראיד האני מחמד עמצי, פעיל תצפיות במערך האווירי של חמאס, ולצידו המחבל נבהאן מחמד נבהאן עמצי, ששימש כראש מדור במודיעין הצבאי של חטיבת עזה בארגון.

מצה"ל נמסר כי המחבלים הללו פעלו לאורך כל המלחמה, וגם בתקופה האחרונה, לקידום מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל, והחיסול מהאוויר נועד להסיר את האיום באופן מיידי.