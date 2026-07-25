חוסל מחבל חמאס שחדר לשטח ישראל

חמאס ( צילום: עלי חסן/פלאש90 )

כוחות צה"ל חיסלו השבוע מספר מחבלים מרכזיים בארגון הטרור חמאס, במסגרת פעילות ממוקדת להסרת איומים ברצועת עזה.

בתקיפה שבוצעה במרכז הרצועה מוקדם יותר השבוע, חיסל כלי טיס של חיל האוויר את המחבל מהנד אסעד מחמוד אבו גזאל, ראש חוליית נוח'בה בארגון הטרור חמאס. אבו גזאל לקח חלק פעיל בטבח ה-7 באוקטובר ופשט על מרחב כיסופים. בתקיפה מדויקת נוספת שנערכה בצפון הרצועה, חוסלו שני מחבלים נוספים: המחבל ראיד האני מחמד עמצי, פעיל תצפיות במערך האווירי של חמאס, ולצידו המחבל נבהאן מחמד נבהאן עמצי, ששימש כראש מדור במודיעין הצבאי של חטיבת עזה בארגון.

- דובר צה"ל צילום: דובר צה"ל 10 10 0:00 / 0:13

מצה"ל נמסר כי המחבלים הללו פעלו לאורך כל המלחמה, וגם בתקופה האחרונה, לקידום מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל, והחיסול מהאוויר נועד להסיר את האיום באופן מיידי.

כמו כן הובהר כי כוחות צה"ל בפיקוד הדרום נותרים פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול בנחישות מול כל איום.