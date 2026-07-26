גורם מדיני מבהיר: צה"ל ימשיך להחזיק בקו הצהוב

כוחות צה"ל בעזה. ארכיון ( דובר צה"ל )

רגע אחרי שהקבינט המדיני-ביטחוני אישר את פריסת כוח הייצוב הרב לאומי בשטח רצועת עזה, גורם מדיני התייחס כעת (ראשון) להחלטת הקבינט והסביר את המניע אחרי האישור - ומה יקרה בפועל בשטח. "האישור העקרוני לכוח הייצוב הבינלאומי (ISF) לכניסה לרצועת עזה נקבע בתוכנית 20 הנקודות של הנשיא טראמפ שהובילה לשחרור כל החטופים" נאמר. "מדינת ישראל עומדת על העקרון שצה״ל ימשיך להחזיק בקו הצהוב ולא תהיה נסיגה כלשהי כל עוד החמאס כולו לא פורק מנשקו והרצועה לא פורזה במלואה".

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לדברי הגורם, "הקבינט אישר היום מתן חסינות מכוח חוק 'חסינויות לארגונים בינלאומיים' ל-ISF שיפעל בתיאום מלא עם צה״ל בתחומים שמעבר לקו הצהוב בשטח שאינו בשליטת צה"ל. בפועל, כניסה של כל כוח מה-ISF תצריך אישור פרטני של ראש הממשלה, שר הביטחון ושר החוץ".

עוד הובהר כי "הקבינט קבע שישראל היא זו שתאשר אילו מדינות יכולות לשלוח לכאן כוחות - מדובר רק במדינות שיש לנו איתן הסכם שלום והן אינן פועלות נגד מדינת ישראל או בכיריה בזירה הבינלאומית. בשלב זה מדובר בכ-200 נציגים בלבד ממדינות ידידותיות כמו אוגנדה ומרוקו".