אחרי הפיצוץ בהורמוז: האם טראמפ יממש את האיומים על איראן?

אילוסטרציה ( שאטרסטוק )

בעקבות הדיווחים האיראניים על פגיעה במיכלית נפט שניסתה לצאת ממיצרי הורמוז ועלתה על מוקש ימי, נזכרנו באיומים של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ כלפי איראן מהשבוע האחרון על מה יעשה במידה וייגרם נזק לספינות שעוברות בנתיב השיט הבינלאומי.

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רק ביום רביעי האחרון טראמפ איים כי "החל מרגע זה, בכל פעם שאיראן תירה לעבר ספינה במיצרי הורמוז - בין אם זה יהיה באמצעות טיל, רקטה, כטב"מ, או כל כלי נשק אחר - ארה"ב תפציץ ותשמיד גשר או תחנת כח אחת, כולל אלו שנמצאים ליד, או בתוך, עיר הבירה טהרן". באיראן הגיבו אז לאיום וטענו כי "אם ארה"ב תתקוף תחנות כוח - ננתק את בנות בריתה באזור מחשמל".

הודעת הנשיא טראמפ ( צילום: ללא קרדיט, מתוך הרשת החברתית )

יומיים לאחר מכן, טראמפ שיגר איום נוסף לעבר איראן - כשהצהיר כי "החל מהיום ועד להודעה חדשה, כל נזק שייעשה לספינות, מסחר, או כל דבר קשור, יביא לתשלום פיצויים מהכסף האיראני שנמצא בשליטת ארה"ב. הפיצויים עבור הנזקים הללו עשויים להיות משמעותיים מאד, אך ללא קשר, זה הדבר ההוגן והנכון לעשות". כעת נשאר לראות האם טראמפ אכן יעמוד במילתו ויממש את האיומים על איראן, בעקבות הפגיעה במיכלית.