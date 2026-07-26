באיראן חוגגים: מכלית נפט עלתה על מוקש ימי בהורמוז

גופי חדשות איראניים מדווחים כי לפני זמן קצר, מכלית נפט שניסתה לצאת ממצר הורמוז, דרך מה שהאיראנים תיארו כ-"מסלול לא מאושר, שלא תואם עם משמרות המהפכה" עלתה על מוקש ימי איראני, דבר שגרם לפיצוץ עוצמתי ולטענת האיראנים השבית או לכל הפחות גרם לנזק משמעותי לספינה.

על פי סוכנות החדשות הממלכתית של המשטר האיראני תסנים, בהתאם להודעת מפקדי משמרות המהפכה מלפני ימים בודדים, בוצע מיקוש נרחב של מסלולי השיט הדרומיים (הסמוכים לחופי עומאן) על ידי כוחות המשטר לאחרונה.

גורמים במשמרות המהפכה תיארו את הפגיעה בספינה ככזו שהתרחשה בעקבות "סטייה מהמסלולים המתואמים עם משמרות המהפכה" וחיזקו שוב את אמירותיהם כי מפרץ הורמוז הוא 'עכשיו ולעד' חלק ממנגנוני הביטחון הלאומיים של איראן.