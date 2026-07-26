חותנו של חמינאי: "הוא לא בקשר עם אף אחד"

כמעט חמישה חודשים אחרי שהתמנה לתפקיד במקום אביו שחוסל, המנהיג העליון של איראן, מוג'תבא חמינאי, עדיין לא נראה בציבור - דבר שהעלה שמועות רבות לגבי מצבו. היום (ראשון) חותנו של המנהיג העליון ויו"ר הפרלמנט האיראני לשעבר, ר'ולאם-עלי חדאד-עאדל, חשף כי מוג'תבא לא בקשר עם אף אחד.
בראיון לסוכנות "אילנ"א" האיראנית, חדאד-עדאל נשאל האם הוא יודע משהו על מצבו הבריאותי של חמינאי - זאת אחרי שהוא לא הגיע להלוויה של אביו בתחילת החודש. "מסיבות מסויימות, הוא לא נמצא בקשר עם אף גורם או אדם" טען. "אבל אני מקווה שהוא בריא".
הדיווח הנוכחי מגיע אחרי שבשבוע שעבר גורם ביטחוני ישראלי אמר לרשת הטלוויזיה הסעודית "אל-חדת" כי חמינאי לא שוהה בתחומי איראן. על פי המידע שנחשף בדיווח, חמינאי הבן, שתפס את מושכות ההנהגה, מנותק לחלוטין מהמתרחש בשטח. הנתק המוחלט הזה הוביל לכך שכל שרשרת ההצהרות הרשמיות והאיגרות הכתובות שהופצו בעת האחרונה בכלי התקשורת בשמו של המנהיג, הן למעשה מזויפות ואינן קשורות אליו באופן ישיר.
הגורם הביטחוני פירט כי מאחורי הקלעים מתנהל מבצע הונאה של צמרת איראן. מי שעומדים בפועל מאחורי ניסוח, כתיבה והפצה של אותן הודעות והנחיות הם מפקד משמרות המהפכה, אחמד ווחידי, לצד גורמים בכירים נוספים בארגון הטרור.
על פי ההערכות, בכירי משמרות המהפכה מנסים להסתיר את היעדרותו של המנהיג מהמדינה ולייצר כלפי חוץ וכלפי פנים מצג שווא של המשכיות, יציבות שלטונית ושליטה מלאה במצב, בצל הטלטלה העוברת על המשטר.
פעם יזמנו ותקפנו בעוצמה, לפחות עכשיו האיראני הזה משותק ומנותק למרות גרירת הרגליים של הממשלה!