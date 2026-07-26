חותנו של חמינאי: "הוא לא בקשר עם אף אחד"

מוג'תבא חמינאי ( ללא )

כמעט חמישה חודשים אחרי שהתמנה לתפקיד במקום אביו שחוסל, המנהיג העליון של איראן, מוג'תבא חמינאי, עדיין לא נראה בציבור - דבר שהעלה שמועות רבות לגבי מצבו. היום (ראשון) חותנו של המנהיג העליון ויו"ר הפרלמנט האיראני לשעבר, ר'ולאם-עלי חדאד-עאדל, חשף כי מוג'תבא לא בקשר עם אף אחד.

בראיון לסוכנות "אילנ"א" האיראנית, חדאד-עדאל נשאל האם הוא יודע משהו על מצבו הבריאותי של חמינאי - זאת אחרי שהוא לא הגיע להלוויה של אביו בתחילת החודש. "מסיבות מסויימות, הוא לא נמצא בקשר עם אף גורם או אדם" טען. "אבל אני מקווה שהוא בריא".

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