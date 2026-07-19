הסוד הדרמטי של איראן נחשף 

התפתחות דרמטית בצמרת השלטון בטהרן: ערוץ הטלוויזיה הסעודי "אל-חדת'" דיווח הבוקר (ראשון) מפי גורם ביטחוני ישראלי בכיר כי מנהיג המשטר האיראני החדש, מוג'תבא חמינאי, אינו שוהה בתחומי הרפובליקה האסלאמית.

על פי המידע שנחשף בדיווח, חמינאי הבן, שתפס את מושכות ההנהגה, מנותק לחלוטין מהמתרחש בשטח. הנתק המוחלט הזה הוביל לכך שכל שרשרת ההצהרות הרשמיות והאיגרות הכתובות שהופצו בעת האחרונה בכלי התקשורת בשמו של המנהיג, הן למעשה מזויפות ואינן קשורות אליו באופן ישיר.

הגורם הביטחוני פירט כי מאחורי הקלעים מתנהל מבצע הונאה של צמרת איראן. מי שעומדים בפועל מאחורי ניסוח, כתיבה והפצה של אותן הודעות והנחיות הם מפקד משמרות המהפכה, אחמד ווחידי, לצד גורמים בכירים נוספים בארגון הטרור.

על פי ההערכות, בכירי משמרות המהפכה מנסים להסתיר את היעדרותו של המנהיג מהמדינה ולייצר כלפי חוץ וכלפי פנים מצג שווא של המשכיות, יציבות שלטונית ושליטה מלאה במצב, בצל הטלטלה העוברת על המשטר.