מילון הדייטים הסרוג: מה אנחנו באמת אומרים כשאנחנו מציעים שידוך?

כל מי שיצא אי פעם לדייט במגזר, או קיבל הצעה משדכנית/חבר/דודה, מכיר את הרגע הזה. השאלה הראשונה שנשאלת היא לא "מה הוא לומד?" או "מה היא אוהבת לעשות?", אלא: "על איזה רצף הם?" כדי למנוע עגמת נפש, פתחנו את המילון הלא-רשמי להגדרות הסרוגות. גזרו ושמרו לדייט הבא.

1. "תורני פתוח"

מה שחושבים שזה אומר: בחור שמקפיד על קלה כחמורה, אבל גם קורא ספרות יפה ורואה סרטים של איכות.

מה שזה אומר בפועל: "אני קם למניין כוותיקין בבוקר, אבל אין לי בעיה לראות 'משחקי הכס' (עם העברת קדימה בקטעים הבעייתיים)".

2. "דתי ברצף" / "דתי על הרצף"

מה שחושבים שזה אומר: מורכבות אמונית עמוקה, חיפוש רוחני מתמיד. מה שזה אומר בפועל: "אני לא בטוח אם אני שומר נגיעה, שומר שבת או שומר על קשר, אבל אני אוהב את המסורת ולפעמים מקיים את מה שאני יכול".

3. "לייט"

מה שחושבים שזה אומר: קליל, זורם, שמח. מה שזה אומר בפועל: הכיפה בסדנה של שבת היא בעיקר סמלית, והשחרית של שבת מתחילה ב-10:30, רק אם הקפה של הבוקר עבד.

4. "מיינסטרים"

מה שחושבים שזה אומר: השדרה המרכזית של הציונות הדתית.מה שזה אומר בפועל: בני עקיבא, שבט "משואות", שירות לאומי/צבא, תואר בגבעת שמואל או נחלאות, ולפחות חתונה אחת בשבוע באולם בצרעה.

5. "תורני" (או: "חרד"לי / חרדי-לאומי")

מה שחושבים שזה אומר: ירא שמיים, מקפיד קלה כחמורה, שקוע כולו בעולם התורה וההלכה. מה שזה אומר בפועל אצל בנים: הסמארטפון מסונן ברמה של כספת בבנק ישראל, החולצה הלבנה היא מדים רשמיים גם ביום חול, וסיכוי טוב שסדר יום ממוצע כולל לפחות שלוש שעות לימוד ליד הסטנדר.

אצל בנות: חצאית מקסי (או חצאית A ארוכה מאוד), כיסוי ראש מלא מובטח בעתיד, ואפס נכונות להתפשר על דברים כמו שירה נשית ברדיו או שחייה מעורבת.בדייט הראשון: הדיון יעבור מהר מאוד מ"איפה שירתת" לשאלות עומק על ספרים של הרב קוק, רבנים משפיעים, ואיך אתם רואים את חינוך הילדים העתידיים.

6. "דתי לשעבר"

מה שחושבים שזה אומר: אדם שנטש לחלוטין כל סממן דתי. מה שזה אומר בפועל: זה משתנה מאוד. עבור שדכנים מסוימים, זה אומר שהוא כבר לא חובש כיפה. עבור אחרים, זה אומר שהוא "כבר לא לומד דף יומי". עבור האדם עצמו, זה יכול לומר שהוא עדיין מתפלל וצם ביום כיפור, אבל "לא מוכן שזה יגדיר אותו חברתית". בדייט זה אומר שהשיחה תתחיל בהסברים מורכבים על "הדרך שלי".

בסופו של דבר, הגדרות הן רק דרך מקוצרת לנסות לקטלג את מה שאי אפשר לקטלג. ט"ו באב הוא תזכורת מצוינת לכך שמאחורי כל "תורני פתוח" או "לייט זורם" עומד אדם שפשוט מחפש את החצי השני שלו.