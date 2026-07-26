הרגע שמעריצי נועה קירל חיכו לו הגיע: כוכבת הפופ הגדולה בישראל חוזרת לבמת פסטיגל. ההכרזה הרשמית על השתתפותה במופע החנוכה של 2026 מסמנת שיבה מרגשת לבמה שעליה יצרה לאורך השנים רגעים בלתי נשכחים והפכה לאחת הכוכבות הבולטות בתולדות הפסטיגל.

החזרה מגיעה אחרי שנה יוצאת דופן עבור קירל, שכבשה את במת אמפי MAX במופע ענק וסוחף, וזכתה לאהבת הקהל גם כמנטורית בתוכנית "The Voice" ברשת 13. כעת היא מצטרפת לחגיגות 45 השנים של מופע הבידור הגדול והאהוב בישראל, במה שמסתמן כאחד המופעים המרשימים והמדוברים ביותר.

שנה של שיאים והישגים

השנה האחרונה הייתה מהמוצלחות בקריירה של קירל. המופע הגדול באמפי MAX משך אלפי מעריצים והפך לאחד האירועים המוזיקליים המרכזיים של השנה. במקביל, תפקידה כמנטורית ב"דה וויס" חיזק את מעמדה כאחת הדמויות המשפיעות בתעשיית המוזיקה הישראלית.

בנוסף, קירל שיחררה לאחרונה מהדורת ויניל צבעונית ראשונה בקריירה, המאגדת את הלהיטים הגדולים שעיצבו את הפסקול של המדינה בעשור האחרון. המהדורה כוללת את "פאוץ' & פנתרה", "יוניקורן", "טרילילי טרלהלה" עם אילן פלד, "מיליון דולר" עם שחר סאול, "בריידזילה" ועוד.

קאסט כוכבים מרשים

חזרתה של קירל משלימה נבחרת כוכבים מרשימה במיוחד שכבר הוכרזה למופע. ישראל אטיאס, השחקן המוכר מ"שבאבניקים" ו"זגורי אימפריה", יעלה לראשונה על במת הפסטיגל. גם עומר נודלמן, השחקנית והדוגמנית המצליחה, תופיע בפעם הראשונה במופע החנוכה הגדול.

לצדם הוכרזו כבר שחר טבוך, אמיר בנאי, רן דנקר, דילן דרור, יניב סוויסה ודניאל סטיופין מ"קופה ראשית", ועוד שמות מפתיעים שצפויים להתווסף בהמשך.