אולה קרבצ'נקו על פתיחת תיק רצח תאיר ראדה: "מוכנה להיחקר מחדש"

אולה קרבצ'נקו התייחסה היום (ראשון) להתפתחויות החדשות בחקירת רצח תאיר ראדה ז"ל, לאחר שפורסם כי התיק הועבר לצוות חקירה חדש שיבחן מחדש את המידע והראיות שנאספו לאורך השנים.

בסרטון שפרסמה לעוקביה אמרה קרבצ׳נקו כי נמסר מידע חדש בפרשה, והביעה תקווה שהבדיקה המחודשת תוביל לפענוח הרצח. ״שיהיה להם המון בהצלחה, אני מקווה שהמידע החדש יוביל לרוצח״, אמרה.

לדבריה, משפחת ראדה זכאית לקבל תשובות לאחר שנים ארוכות של חוסר ודאות. ״למשפחה מגיעה שלווה אחרי כל כך הרבה שנים של חוסר ודאות וסבל, אני לא יכולה אפילו לדמיין״, הוסיפה.

קרבצ׳נקו סיפרה כי בעקבות הפרסומים החדשים קיבלה פניות רבות, אך הבהירה כי אינה חוששת מהאפשרות שתוזמן פעם נוספת לחקירה. ״אם גם יזמנו אותי לחקירה, הכל בסדר. אני פשוט אגיע לחקירה כמו שהגעתי כל פעם שזימנו אותי״, אמרה.

היא הזכירה כי תיק החקירה בעניינה נסגר מחוסר אשמה. ״אם יגיע מידע חדש, שיחקרו עד הסוף. אני שם אם צריך״, הדגישה.

בהמשך התייחסה קרבצ׳נקו לבן זוגה לשעבר, שאותו היא מאשימה באחריות לטענות שהופנו נגדה לאורך השנים. לדבריה, הוא נמנה עם הנתבעים בתביעה שהגישה בבית המשפט המחוזי באמצעות משרדו של עו"ד אמיר טיטונוביץ.

קרבצ׳נקו הוסיפה כי שמה נקשר בציבור לרצח אף שלא הוגש נגדה כתב אישום. ״אני, אולה קרבצ׳נקו, הואשמתי ציבורית ועשו לי משפט ציבורי והאשימו אותי ברצח הנערה תאיר ראדה. היום אני תובעת בבית המשפט המחוזי״, אמרה.

התיק שנבדק בעניינה נסגר ב-14 ביולי 2021 בהחלטת פרקליט המדינה, לאחר שנים שבהן שמה נקשר לפרשה. עורכי דינה, דניאל חקלאי ותומר שוורץ, מסרו לאחר סגירתו כי ההחלטה התקבלה בנימוק של חוסר אשמה. את טענותיהם כלפי בן זוגה לשעבר יש לראות כעמדתם במסגרת הפרשה.

ברקע הדברים, פורסם כי ראש אגף החקירות והמודיעין במשטרה, ניצב בועז בלט, הורה לפתוח מחדש את תיק הרצח ולהעבירו ממחוז צפון לימ"ר תל אביב. צוות החקירה החדש צפוי לבחון את החומרים בעזרת בדיקות ואמצעים טכנולוגיים שלא היו זמינים לחוקרים בעת ניהול החקירה המקורית.

תאיר ראדה ז"ל נרצחה בדצמבר 2006 בבית הספר "נופי גולן" בקצרין. רומן זדורוב הורשע ברצח, אך זוכה במשפט חוזר בשנת 2023. מאז נותרה זהות הרוצח ללא הכרעה, וכעת נבחן התיק פעם נוספת בניסיון להגיע לפריצת דרך.