"מסרגה": עושים עיניים לכותרות השבוע הקרוב בסרוגים

סרוגים ( (צילום: שאטרסטוק )

השבוע החלה רשמית "עונת המלפפונים", התקופה הזו בשנה שבה שום דבר דרמטי או מעניין מדי לא אמור לקרות, וכלי התקשורת עמלים לחפש מתחת לאדמה את הסיפורים שהציבור אוהב, מוגשים בקלילות ובנחיצות כמים קרים או בדיוק כמו סלט מלפפונים עם קוביות קרח ביום שרב. אבל אל תתבלבלו: גם אם במבט מראש צוק הארבל שמעל הכנרת הכל נראה רגוע, מתחת לפני השטח האדמה בוערת והזירות השונות לא שקטות אפילו בלילות הקיץ החמים. המדור "מסרגה" כאן בכל יום ראשון (בלנ"ד), כדי "לעשות עיניים" לחדשות, ולשים במקומכם את האצבע על האירועים המעניינים ביותר בפוליטיקה, במגזר, בעולם, בתרבות ובספורט. זה מה שיעניין את הסרוגים השבוע!

נתניהו וטראמפ ( צילום: Yonatan Sindel/Flash90 )

פוליטיקה

כותרת ראשית: הטיסה לוושינגטון והבלגן מבית

ראש הממשלה בנימין נתניהו הודיע על טיסה לוושינגטון ביום שני הקרוב לפגישה מתוכננת עם הנשיא דונלד טראמפ ביום שלישי, ולהשתתפות בהלוויית הסנאטור המנוח לינדזי גראהם. כל זה קורה לנתניהו בעיצומו של בלגן פוליטי לא קטן בתוך מפלגתו שלו, סביב קרבות הפריימריז והשריונים שהוא מבקש ברשימת הליכוד. בסקרים כבר נשאלה השאלה: האם נתניהו בונה על חידוש מעורבות ישראל בתקיפות באיראן במקום להשקיע בקמפיין בחירות כפי שעושים יריביו? ימים יגידו, ונמשיך לעקוב מקרוב.

בחירות בציונות הדתית ( אורן בן חקון/פלאש90 )

כותרות משנה:

"הציונות הדתית" בוחרת: מפלגתו של השר בצלאל סמוטריץ' בוחרת היום את רשימתה לכנסת הבאה. האם למועמדים שמתחת ליו"ר ברשימה יש סיכוי להכנס לכנסת ה-26? כתבנו הפוליטי יוסי בן עטר והימים שאחרי אוקטובר 2026 יגידו בהתאם להתפתחויות במפה הפוליטית.

מפלגתו של השר בצלאל סמוטריץ' בוחרת היום את רשימתה לכנסת הבאה. האם למועמדים שמתחת ליו"ר ברשימה יש סיכוי להכנס לכנסת ה-26? כתבנו הפוליטי יוסי בן עטר והימים שאחרי אוקטובר 2026 יגידו בהתאם להתפתחויות במפה הפוליטית. מתקפת המסכים: המועמדים לראשות הממשלה נפתלי בנט וגדי אייזנקוט יצאו למתקפה רב-ערוצית משולבת רגע לפני תשעה באב (כזכור, בנט אף פרסם בשבוע שעבר טור דעה מיוחד כאן ב"סרוגים"), והם צפויים להמשיך למנף את הכותרות וההד הציבורי שנוצר גם בימים הקרובים.

המועמדים לראשות הממשלה נפתלי בנט וגדי אייזנקוט יצאו למתקפה רב-ערוצית משולבת רגע לפני תשעה באב (כזכור, בנט אף פרסם בשבוע שעבר טור דעה מיוחד כאן ב"סרוגים"), והם צפויים להמשיך למנף את הכותרות וההד הציבורי שנוצר גם בימים הקרובים. המרדף אחר שמות חמים: המערכת הפוליטית בלחץ, וכל המפלגות מקצה לקצה ממשיכות לחפש בדחיפות שמות חדשים ומסקרנים שיביאו איתם עניין רענן ויגרמו ליהודים לנהור בהמוניהם לקלפיות.

סעדה בראיון לכיפות ברזל ( אולפן סרוגים )

כותרת הזויה:

הזיית השבוע החולף שייכת ללא ספק לח"כ משה סעדה מהליכוד. סעדה הצהיר בביטחון בשבוע שעבר כי צפוי "אירוע משמעותי עם איראן" במהלכו, ובסופו של דבר, כידוע, לא קרה שום דבר, והנפגע העיקרי מההצהרה היה סעדה עצמו. לפי מקורות לא רשמיים, הוא ספג נזיפה נמרצת על שהתבטא בנושא איראני רגיש השמור בדרך כלל בלעדית לראש הממשלה. מעניין לראות איזה ח"כ מהליכוד יצליח להיכשל בלשון השבוע, הרבה אחרי סיום שנת הלימודים והיציאה לחופשת הקיץ מהכנסת.

הפיגוע בחוות גלעד ( צילום: הילל בן אור, פלאש 90 )

המגזר

כותרת ראשית: דרישה לביטחון ותשובה ציונית בשומרון

בשומרון הרוחות סוערות ולא שקט בכלל. אחרי שבוע מתוח במיוחד של פיגועים והצתות מכוונות, תושבי האזור דורשים מהממשלה להגיב בחומרה, להחזיר באופן מידי את תחושת הביטחון לתושבי יהודה ושומרון, ולספק תשובה ציונית הולמת באמצעות חיזוק ההתיישבות והרחבת הבנייה בחוות גלעד.

מטיילים בטוח ( צילום: מערך ההסברה של פיקוד העורף )

כותרת משנה: בין הזמנים בפתח – מסלולים, בטיחות והתרגשות בישיבות

בני הישיבות יצאו לתקופת "בין הזמנים", והתחום שמעניין אותם ביותר בימים אלה הוא חיפוש אחר מסלולי טיולים מקוריים ברחבי הארץ. כמובן שלצד החופש, גוברת גם החובה להזכיר ולהזהיר מפני סכנות מיותרות: טיולים באזורים לא מאושרים מבחינה בטיחותית וביטחונית, וללא תכנון מראש כנדרש מכל אדם אחראי שיוצא לשטח (ורצוי מאוד בקבוצה ולא לבד). במקביל, בישיבות כבר מתחילות ההכנות לשנת הלימודים הבאה, ובני הישיבות הטריים שכבר יודעים איפה ילמדו מתחילים להכין את עצמם נפשית ורוחנית למעבר.

מלחמה באיראן ( אילוסטרציה AI )

בעולם

כותרת ראשית: טראמפ ממשיך להחזיק את העולם במתח

איראן עדיין מככבת בראש הכותרות הבינלאומיות, והנשיא טראמפ החליט, כרגיל , לא להחליט סופית שום דבר- מה שמשאיר את העולם כולו (ובכלל זה גם את ישראל) בדריכות שיא מתמדת.

כותרת משנה: עסקת המטוסים על השולחן בוושינגטון

המתיחות מול ארה"ב סביב עסקת מכירת מטוסי ה-F-35 לטורקיה, שטרם בוצעה, אמורה לעלות לדיון בפגישת ראש הממשלה נתניהו עם הנשיא טראמפ ביום שלישי הקרוב. הפגישה תעסוק מן הסתם בסבב הלחימה הנוכחי של ארה"ב, ואולי אף תכריע סופית אם ישראל תשתתף בו באופן פעיל

(סטייק אנטריקוט, מסעדת ג'וי) ( (סטייק אנטריקוט, מסעדת ג'וי) )

בתרבות

כותרת ראשית: חוזרים למסעדות ולקולנוע ונערכים לסופי עונה בטלוויזיה

החופש הגדול של הסרוגים מתחיל רשמית מיד לאחר תשעה באב, והשבוע הציבור הדתי לאומי צפוי להסתער מחדש על המסעדות הבשריות, בתי הקולנוע, חופי הים והנחלים ברחבי הארץ. על המסך הקטן, תכניות הפריים-טיים מתקדמות לשיא: "חתונאמי" בשלבי חשבון הנפש וסגירת החשבונות הפתוחים לקראת ההחלטות הסופיות, ו"רוקדים עם כוכבים" מגיעה סוף סוף לשלב השידורים החיים בדרך אל הגמר הגדול.

ספיידרמן ומסי ( צילום מסך טיזר ספיידרמן יום חדש )

כותרות משנה

כאן 11 בלי כדור: בכאן 11 נערכים לתקופה שאחרי המונדיאל עם המשך עונת העשור של "בואו לאכול איתי", לצד הקומדיה המקורית החדשה "הפשוטע".

בכאן 11 נערכים לתקופה שאחרי המונדיאל עם המשך עונת העשור של "בואו לאכול איתי", לצד הקומדיה המקורית החדשה "הפשוטע". ציפייה בקולנוע: בבתי הקולנוע המעריצים כבר סופרים את השעות ל"ספיידרמן- יום חדש", שצפוי לנחות על המסכים ב-29.7.26, והציפיות טוות קורים בשמיים.

חוץ מכדורגל ( צילום: שאטרסטוק )

בספורט

כותרת ראשית: היום שאחרי הגמר הגדול – מלפפונים והחתמות

כידוע, המונדיאל הסתיים בשבוע שעבר בניצחון של ספרד על ארגנטינה והכתרתה כאלופת העולם (בנוסף לתוארה כאלופת אירופה). סיומו של טורניר הכדורגל הגדול בתבל השאיר את אוהדי הספורט בעיקר עם שידורים חוזרים של המשחקים הגדולים, עד לחידוש עונות הכדורסל והכדורגל בישראל בחודש ספטמבר.

כותרות משנה:

שוק ההעברות המקומי בכדורסל : בשבוע הקרוב כותרות הספורט יעסקו בעיקר בהחתמות של שחקנים חדשים לקבוצות המובילות בארץ כשהשמות המעניינים ביותר בארץ הם תמיר בלאט ו-לוני ווקר.

בשבוע הקרוב כותרות הספורט יעסקו בעיקר בהחתמות של שחקנים חדשים לקבוצות המובילות בארץ כשהשמות המעניינים ביותר בארץ הם תמיר בלאט ו-לוני ווקר. מבט ל-NBA: מעבר לים, הדיונים הלוהטים יתמקדו בעתידו המקצועי של נציג ישראל המדובר ביותר בליגה הטובה בעולם, דני אבדיה.

אלה הנושאים שיעסקו השבוע את "סרוגים" – ועד כאן "מסרגה" ליום ראשון!