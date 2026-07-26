עוד צווי מילואים בדרך ( צפריר אביוב/פלאש90 )

הממשלה צפויה לאשר בישיבת הממשלה הקרובה הרחבת צווי המילואים שתאפשר גיוס של עד 240 אלף אנשי מילואים נוספים, במסגרת צו שיהיה בתוקף עד 30 בספטמבר הקרוב - כלומר מעכשיו ועד אחרי החגים.

ההחלטה מגיעה על רקע הצרכים המבצעיים הנמשכים, בעיקר בעקבות מבצע "שאגת הארי" והלחימה בצפון הארץ וההיערכות לקראת עימות נוסף עם איראן. בדברי ההסבר להחלטה המוצעת נכתב במפורש כי משמעותה של ההחלטה היא "המשך הטלת נטל מוגבר על משרתי המילואים, בשל הצרכים המבצעיים". המסמך מציין כי הדבר "מערער קושי מיוחד לאור ריכוזו של הנטל על כתפיהם של קבוצה מצומצמת יחסית של משרתים מאוכלוסיית המדינה".

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הנטל המצטבר על המילואימניקים

דברי ההסבר מתייחסים באופן ישיר לקושי המיוחד שנוצר כתוצאה מהמצב: "חוזרים ומזומנים פעם אחר פעם לתקופות ממושכות, שעה שהצטברותן היא קשה וחמורה בפגיעתה, במשרתים עצמם ובמעגלים הסובבים (משפחה, מעסיקים וכו')".

הסוגיה עלתה גם בדיוני ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, כאשר נציגי הוועדה ציינו כי למצב זה "השפעה דרמטית על בניין הכוח בצה"ל". עם זאת, לפי עמדת גורמי המקצוע בצה"ל, המצב הביטחוני השורר בגזרות השונות מחייב את המשך גיוסם של חיילי המילואים ואת הגדלת היקף החיילים שניתן יהיה לזמן לשירות.

עלות כלכלית כבדה

היקף העלויות הנוסף הכרוך בהרחבת צווי המילואים נאמד בכ-6 מיליארד שקלים. החישוב מבוסס על כך שכל יום מילואים עולה לקופת המדינה כ-1,000 שקלים לחייל, וזאת בנוסף לעלויות העקיפות למשק ולמעסיקים.

עם זאת מדובר בעלות ברוטו, משום שהצו מאפשר גיוס של רבע מיליון חיילי מילואים, אבל לא מחייב אותו.

החרדים יוצאים ל'בין הזמנים'

ההחלטה הצפויה מגיעה שבועיים לאחר שהקואליציה העבירה את חוק ביטול המעצרים, המבטל את המעצר של חרדים עריקים. למעשה, בזמן שהחרדים יצאו הבוקר לבין הזמנים, ויטיילו ברחבי הארץ, חיילי מילואים עלולים לקבל צו מעכשיו ועד סוף ספטמבר - כלומר, כל אוגוסט, החזרה ללימודים וימי החגים.