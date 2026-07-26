אן הת'אוויי מתוודה: "אני אלרגית לפופקורן"

אן הת'אוויי היא אמנם אחת הכוכבות הגדולות ביותר על המסך הגדול, אך מתברר שדווקא מהסמל המובהק ביותר של חוויית הקולנוע היא נאלצת להתרחק.

במהלך קידום סרטה החדש, "האודיסאה", בראיון לצד קולגה שלה מאט דיימון, חשפה השחקנית בת ה-43 וידוי שהפתיע את המראיינת ואת דיימון כאחד: היא אלרגית לחלוטין לפופקורן. "זה באמת עצוב," הודתה הת'אוויי, שנבחרה לאחרונה לשער "האישה היפה ביותר בעולם" של מגזין PEOPLE לשנת 2026.

אלרגיה לפופקורן נובעת לרוב מרגישות לחלבון התירס (זאין), המצוי במגוון רחב של מאכלים ומוצרים. מאחר שהנשנוש המוביל מחוץ לתחום עבורה, שיתפה השחקנית כי מנת הקולנוע המועדפת עליה במקום היא בייגלה חם עם חרדל, או לחילופין M&M's בוטנים לצד משקה מוגז. לעומתה, דיימון בן ה-55 נותר נאמן לקלאסיקה ואף שיתף שהוא אוהב לשלב את הפופקורן המלוח שלו עם סוכריות שוקולד וצימוקים.

הת'אוויי, שאמורה להופיע השנה בלא פחות מחמישה סרטים שונים, מגלמת ב"האודיסאה" את המלכה פנלופה לצד דיימון כמלך אודיסאוס. הסרט, בבימויו של כריסטופר נולאן, מעבד מחדש את האפוס המפורסם של הומרוס. עבור הת'אוויי מדובר בהגשמת חלום ילדות מעבר למסך: "נפגשתי לראשונה עם המיתולוגיה היוונית בכיתה ח' וזו הייתה אהבה ממבט ראשון. כשכריס סיפר לי על הפרויקט, הייתי צריכה לקום וללכת קצת מרובתרגשות".

אז גם אם לא תראו אותה עם דלי פופקורן ביד, תוכלו למצוא את הת'אוויי מככבת באולמות הקולנוע לאורך כל השנה הקרובה.