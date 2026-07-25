התפתחות משמעותית בחקירת הרצח של תאיר ראדה

כמעט שני עשורים לאחר הרצח שטלטל את המדינה, החקירה בפרשת תאיר ראדה מקבלת תפנית נוספת. אמש (שישי) פורסם בחדשות 13 כי ראש אגף החקירות והמודיעין במשטרה, ניצב בועז בלט, הנחה לפתוח מחדש את התיק בניסיון להגיע לפריצת דרך.

במסגרת המהלך הוחלט להעביר את התיק במלואו ממחוז צפון ליחידה המרכזית של מחוז תל אביב. חוקרי הימ"ר צפויים לבחון מחדש את הראיות שנאספו לאורך השנים, הפעם בעזרת בדיקות מעבדה ואמצעים טכנולוגיים שלא היו זמינים בעת ניהול החקירה המקורית.

העברת התיק למחוז אחר אינה רק צעד טכני. המטרה היא לאפשר לצוות חדש לגשת לחומרי החקירה ללא תפיסה מוקדמת בנוגע לזהות הרוצח או לאופן שבו התרחש האירוע. במסגרת הבדיקה עשויים החוקרים לשוב גם לעדויות ולאנשים שכבר נחקרו בעבר, אך הפעם בגישה שונה ובסיוע האמצעים החדשים.

פרשת רצח תאיר ראדה החלה בדצמבר 2006, לאחר שגופתה של הנערה בת ה-13 נמצאה בתא שירותים בבית הספר "נופי גולן" בקצרין. זמן קצר לאחר מכן נעצר רומן זדורוב, שעבד כרצף בבית הספר.

זדורוב הודה ברצח ושחזר אותו, אך לאחר מכן חזר בו וטען לאורך השנים לחפותו. לדבריו, ההודאה נמסרה תחת לחץ נפשי כבד. הוא הורשע בבית המשפט המחוזי, וההרשעה אושרה בהמשך, אולם שאלות וראיות שנויות במחלוקת המשיכו לעורר סערה ציבורית סביב התיק.

במהלך השנים נבחנו גם כיווני חקירה נוספים. בין היתר עלה חשד הנוגע לאולגה קרבצ'נקו, אך היא נוקתה לחלוטין. התפתחויות נוספות בתיק הובילו לקיום משפט חוזר, שבסיומו זוכה זדורוב בשנת 2023 לאחר כ-17 שנים.

כעת, לאחר הזיכוי ובעוד זהות הרוצח נותרה בלתי פתורה, במשטרה מבקשים לבחון מחדש את הראיות בעזרת היכולות שנוספו בשנים האחרונות. השאלה הגדולה היא האם הטכנולוגיה תצליח לספק את התשובה שהחקירה המקורית לא הצליחה להביא.