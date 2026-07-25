עמית סגל חושף: כך מתכנן איזנקוט להגיע לראשות הממשלה

יו"ר מפלגת ישר!, גדי איזנקוט, מגבש כבר כעת אסטרטגיה להקמת הממשלה הבאה, במקרה שגוש השינוי לא ישיג רוב ברור בבחירות.

לפי פרסום של עמית סגל ב"פגוש את העיתונות", התוכנית מבוססת על הקמת קואליציה הנשענת על רוב ציוני בלבד, לצד הצבת תנאי סף ברורים לכל מפלגה שתרצה להצטרף.

על פי הפרסום, איזנקוט מכוון להקמת ממשלה שתזכה לתמיכה של 63–64 חברי כנסת, מתוך תפיסה שרוב של 61 בלבד אינו מבטיח יציבות לאורך זמן.

חוק גיוס כתנאי להצטרפות

לפי המתווה שנחשף, הדרישה המרכזית של איזנקוט היא קידום חוק גיוס או שירות לאומי שיחול על כלל האוכלוסייה. על פי הדיווח, מדובר בתנאי יסוד שלא יהיה נתון למשא ומתן.

המשמעות היא שמפלגות שלא יסכימו למתווה באופן מלא לא ייכללו במהלך להקמת הממשלה. לפי הפרסום, גם הצבת הסתייגויות או דרישות נוספות תיחשב מבחינת איזנקוט לדחיית ההצעה.

ללא מגעים עם חרדים או מפלגות ערביות

עוד דווח כי איזנקוט מתכוון להימנע ממגעים עם מפלגות חרדיות או ערביות במטרה להשיג הימנעות, תמיכה מבחוץ או היעדרות מהצבעות. לפי התוכנית, לא יתקיימו שיחות שנועדו לאפשר הקמת ממשלה באמצעות מהלכים פרלמנטריים עקיפים.

בפרסום צוין כי במקום זאת, איזנקוט מבקש להציב את חברי הכנסת מהאופוזיציה בפני הכרעה פומבית באשר לעמדתם במקרה שתוקם חלופה לשלטון הנוכחי.

על פי הפרסום של עמית סגל, איזנקוט אינו שואף להקים ממשלה זמנית שתוביל במהירות לבחירות נוספות, אלא מבקש להקים קואליציה שתוכל להשלים קדנציה ולספק יציבות פוליטית.