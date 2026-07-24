מאות בני אדם ליוו היום (שישי) למנוחות בבית העלמין בחוות גלעד את רס"ר (במיל') בניהו מלט הי"ד, שנרצח בפיגוע הירי סמוך ליישוב לאחר שיצא לסייע לקבוצת מטיילים שהותקפה בידי מחבלים.

בהלוויה השתתפו הרב שמואל אליהו, ראש מועצת שומרון יוסי דגן, השרה אורית סטרוק, השרים יצחק וסרלאוף, עמיחי שיקלי וזאב אלקין, לצד חברי כנסת מאות בני משפחה, חברים ותושבי האזור. בניהו הי"ד, בן 32, היה חבר כיתת הכוננות של חוות גלעד, משרת מילואים פעיל ואחראי החקלאות ביישוב. במהלך פעולות החילוץ נורה למוות בידי המחבלים. הוא הותיר אחריו את רעייתו אסתר ושתי בנות. "תמיד חזרת, רק שהפעם לא חזרת בכלל" רעייתו, אסתר מלט, נפרדה ממנו בדמעות ואמרה: "14 שנים יחד, שהסתיימו ברגע. תמיד קפצת ראשון לכל מקום. תמיד חזרת גם אחרון מכל אירוע. גם הפעם לא הייתה שאלה. היה לי ברור שאתה שם. ולא חששתי כשראיתי את כל המסוקים, כי אתה תמיד חוזר. רק שהפעם לא חזרת בכלל."

הלווית בניהו מלט הי"ד ( צילום: Hilel Ben Or/Flash90 )

בסיום דבריה ציינה כי "מקווה שייעשה צדק ונקמה, ויחסלו את המחבלים השפלים... השארת לי שק כבד מנשוא. אבל אני, ואדמה עבריה, ותאיר ארץ, נמצא את הכוחות להתמודד. אתה יכול עכשיו לנוח. שבת שלום".

לפרק את ארגון הטרור שנקרא הרשות הפלסטינית

אביו, הרב בעז מלט, ספד לבנו כשציין כי "רק טוב היה לנו איתך כל השנים". בהמשך נשא קריאה לממשלה לפעול נגד הרשות הפלסטינית: "אני קורא לכל חברי הכנסת והשרים - הקדנציה שלכם עוד קצרה. ההזדמנות שלכם עכשיו היא לפרק את ארגון הטרור שכולם יודעים שהוא ארגון טרור - הרשות הפלסטינית. אנחנו לא צריכים לחכות למלחמת שמיני עצרת הבאה".

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האם: "כבר בכיתה א' ירו עליו"

אמו, סגולה מלט, סיפרה כי כבר בילדותו חווה בנה את הטרור: "זו לא הפעם הראשונה שירו בבניהו. כשהוא היה בכיתה א', בהקמת עדי עד, ערבים ירו עליו. כל הכדורים עפו מעל הראש שלו, והוא חזר ואמר: 'ערבים ירו עליי'. הילד הזה, מקטנותו, ינק מלחמות השם."

את דבריה חתמה בתפילה: "אני זועקת לקב"ה שישלח לנו את אליהו הנביא, שישיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם, ושנזכה להשלים את גאולת ישראל."