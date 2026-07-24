זיני בזירת הפיגוע: "קורא לציבור - לא לקחת את החוק לידיים"

ראש השב"כ דוד זיני הגיע היום (שישי) לזירת הפיגוע בחוות גלעד שבשומרון, שם קיים הערכת מצב עם מפקדי מרחב שומרון בשב"כ ומפקדי צה"ל בגזרה. במסגרת זו ניתנו הנחיות להגברת פעולות האיסוף והסיכול של שב"כ בכפרים באיזור ופעולות התקפיות נוספות אל מול תשתיות טרור בגזרה.

״הפיגוע הבוקר הוא חמור וכואב ולדאבון הלב גבה מחיר דמים כבד" אמר זיני. "בשמי ובשם כל אנשי ונשות השב"כ, מוסר תנחומים למשפחות והחלמה מהירה לפצועים".

"אנו פועלים ללא לאות, כתף אל כתף עם מפקד הפיקוד והאוגדה ועם מפקדי וחיילי צה״ל לסיכול טרור בגזרה" הוסיף. "אנו מקיימים הערכת מצב רציפה עם צה״ל, מתחקרים את הפיגוע ונוקטים בפעולות המבצעיות המתבקשות, אותן נרחיב ונעמיק על פי הצורך המבצעי".

זיני הזכיר כי "בחודשים האחרונים סיכלנו עשרות פיגועים, כמעט מידי לילה", אך הודה כי "הפעם לא הצלחנו לסכל מבעוד מועד. נמשיך לפעול ונגיע לכל מי שפגע או שמתכנן לפגוע באזרחים ישראלים".