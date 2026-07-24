בעקבות פיגוע הירי: צה"ל בתגבור כוחות נרחב

בעקבות פיגוע הירי שאירע מוקדם יותר היום (שישי) בחוות גלעד, צה"ל מתגבר את כוחותיו במרחב בחמש פלוגות נוספות, בהן כוחות מסיירת נח"ל ומבית הספר לקומנדו.

במסגרת התגבור הוקפצה לגזרה פלוגה מסיירת נח"ל. לצידה יפעלו שתי פלוגות מהבא"ח המטכ"לי, המסומן כיחידה 35, ושתי פלוגות נוספות מבית הספר לקומנדו, מיחידות 212 ו-621.

הכוחות הנוספים מצטרפים לשורת תגבורי כוחות שבוצעו במרחב בתקופה האחרונה. לאורך השבועיים האחרונים הוצבו בגזרה שני גדודים נוספים באופן קבוע, כחלק מהרחבת הנוכחות הצבאית באזור.

בנוסף לכך, כבר בסוף השבוע האחרון נוספה למרחב פלוגה נוספת מבא"ח הקומנדו, יחידה 217. כעת, לאחר פיגוע הירי, הוחלט להוסיף את חמש הפלוגות הנוספות.

בסך הכול, התגבור שעליו דווח בעקבות הפיגוע כולל פלוגה אחת מסיירת נח"ל, שתי פלוגות מהבא"ח המטכ"לי ושתי פלוגות מבית הספר לקומנדו. אלו מתווספות לפלוגת הקומנדו שנשלחה בסוף השבוע ולשני הגדודים שנוספו באופן קבוע במהלך השבועיים האחרונים.

כאמור, מוקדם יותר הותר לפרסום כי הנרצח בפיגוע הירי סמוך לחוות גלעד הוא בניהו מלט הי"ד, בן 32, תושב החווה, חבר כיתת הכוננות ואחראי החקלאות במקום.

מלט יצא לסייע לקבוצת מטיילים שהותקפה באזור, ובמהלך פעולות החילוץ וההגנה נורה ונרצח.