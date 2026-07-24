נתניהו יצא בשבוע הבא לוושינגטון וייפגש עם טראמפ

עכשיו זה רשמי: בלשכת ראש הממשלה אישרו כי ראש הממשלה בנימין נתניהו ימריא ביום שני הקרוב לביקור בוושינגטון. בהודעת הלשכה נטען כי הביקור בארה"ב מגיע "בהזמנת הנשיא טראמפ".

במהלך הביקור, נתניהו ייפגש ביום שלישי הקרוב עם נשיא ארה"ב דונלד טראמפ בבית הלבן, וכן ישתתף בטקס ההלוויה לסנאטור לינדזי גרהאם, שתואר בהודעת לשכת נתניהו כ"ידיד ישראל". בשלב זה לא ניתנו פרטים מתי נתניהו יחזור לישראל, וכן האם יתקיימו פגישות נוספות בזמן שהותו בוושינגטון.

עוד נכתב בהודעה כי נתניהו יטוס עם פמלייתו בלבד - ולא תתאפשר הצטרפות של עיתונאים לטיסת ראש הממשלה במטוס כנף ציון. המשמעות היא שעיתונאים יוכלו להירשם ולהצטרף לנסיעה - אך יידרשו להגיע עצמאית.