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עכשיו זה רשמי

נתניהו יצא בשבוע הבא לוושינגטון וייפגש עם טראמפ

בלשכת רה"מ אישרו כי בנימין נתניהו יצא לוושינגטון ביום שני הקרוב, וייפגש ביום שלישי עם נשיא ארה"ב דונלד טראמפ. עוד ישתתף בהלווייתו של הסנאטור לינדזי גרהאם

17:13
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נתניהו וטראמפ בבית הלבן (אבי אוחיון/לע"ם)

עכשיו זה רשמי: בלשכת ראש הממשלה אישרו כי ראש הממשלה בנימין נתניהו ימריא ביום שני הקרוב לביקור בוושינגטון. בהודעת הלשכה נטען כי הביקור בארה"ב מגיע "בהזמנת הנשיא טראמפ".

במהלך הביקור, נתניהו ייפגש ביום שלישי הקרוב עם נשיא ארה"ב דונלד טראמפ בבית הלבן, וכן ישתתף בטקס ההלוויה לסנאטור לינדזי גרהאם, שתואר בהודעת לשכת נתניהו כ"ידיד ישראל". בשלב זה לא ניתנו פרטים מתי נתניהו יחזור לישראל, וכן האם יתקיימו פגישות נוספות בזמן שהותו בוושינגטון.

עוד נכתב בהודעה כי נתניהו יטוס עם פמלייתו בלבד - ולא תתאפשר הצטרפות של עיתונאים לטיסת ראש הממשלה במטוס כנף ציון. המשמעות היא שעיתונאים יוכלו להירשם ולהצטרף לנסיעה - אך יידרשו להגיע עצמאית.

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יפית
לפני 22 דקות

איך אפשר לטוס לחו"ל בראש שקט כשהמדינה שלנו כל כך מפולגת והילדים שלנו מסכנים את חייהם? טוב שהוא נוסע לפגוש את טראמפ כי הברית עם ארה"ב היא הדבר היחיד שמחזיק אותנו, הגיע הזמן לקצת שפיות!
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