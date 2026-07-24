הרב אליהו בעקבות הפיגוע: "צריך לפתוח עליהם את שערי הגיהנום"

הרב שמואל אליהו התייחס לרצח בניהו מלט הי"ד בפיגוע הירי סמוך לחוות גלעד וקרא לנקוט צעדים חריפים נגד המחבלים ומשפחותיהם.

בדבריו סיפר הרב אליהו כי פגש את בניהו מלט בליל תשעה באב: "הוא אחד מהאנשים שמסרו נפש. גם בשריפה שהייתה בחווה הוא פעל כדי להציל ילדים מתוך בתים בוערים ומכוניות בוערות, וגם עכשיו הוא ניגש להציל את המטיילים. כולנו מרגישים, ובצדק, צורך לנקמה גדולה".

"לפתוח על כפר המרצחים את שערי הגיהנום"

בהמשך קרא הרב אליהו לנקוט יד קשה כלפי המחבלים ומשפחותיהם.

"צריך לפתוח עליהם את שערי הגיהנום. על אותו כפר מרצחים מתועב צריך לפתוח את שערי הגיהנום", אמר הרב.

הרב התייחס גם לסוגיית גירוש מחבלים ומשפחותיהם וטען כי יש ליישם את החוק בנושא. "יש חוק שאומר שמגרשים מחבלים מהארץ, אז צריך לבצע אותו. לא ייתכן שמערכת משפט תמנע ביצוע חוק".

לדבריו, "אותם אנשים שמונעים את ביצוע החוק - יש להם דם על הידיים. עם ישראל החליט באמצעות נציגיו שזה יהיה החוק, אז מי הוא הפקיד שמרשה לעצמו לבטל אותו ולא ליישם אותו?".