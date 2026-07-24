תוך שעות: נעצרו שני מחבלים נוספים מהפיגוע בחוות גלעד

הפיגוע בחוות גלעד ( צילום: הילל בן אור, פלאש 90 )

ממשיכים במצוד: בצה"ל אישרו כעת (שישי) כי לוחמי יחידת דובדבן, בפיקוד חטיבת שומרון ובהכוונת שב״כ, השלימו לפני זמן קצר פעילות ממוקדת בלב העיר שכם, במהלכה עצרו שני מחבלים שלקחו חלק בפיגוע הירי מוקדם יותר היום בפאתי הכפר תל בו נרצחו רב סרן יובל עזרא ובניהו מלט הי"ד.

שני המחבלים, שנפצעו במהלך הפיגוע, פונו לבית חולים בעיר שכם, שם נעצרו על ידי הכוחות והועברו להמשך חקירת כוחות הביטחון. מדובר צה"ל נמסר גם כי "זהותם של כלל המחבלים שהשתתפו בפיגוע ידועה, הכוחות פועלים למעצרם".

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כזכור, צה"ל הודיע מוקדם יותר היום על תגבור כוחותיו במרחב יהודה ושומרון בחמש פלוגות נוספות, בהן כוחות מסיירת נח"ל ומבית הספר לקומנדו. במסגרת התגבור הוקפצה לגזרה פלוגה מסיירת נח"ל. לצידה יפעלו שתי פלוגות מהבא"ח המטכ"לי, המסומן כיחידה 35, ושתי פלוגות נוספות מבית הספר לקומנדו, מיחידות 212 ו-621.

הכוחות הנוספים מצטרפים לשורת תגבורי כוחות שבוצעו במרחב בתקופה האחרונה. לאורך השבועיים האחרונים הוצבו בגזרה שני גדודים נוספים באופן קבוע, כחלק מהרחבת הנוכחות הצבאית באזור. בנוסף לכך, כבר בסוף השבוע האחרון נוספה למרחב פלוגה נוספת מבא"ח הקומנדו, יחידה 217. כעת, לאחר פיגוע הירי, הוחלט להוסיף את חמש הפלוגות הנוספות.