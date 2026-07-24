אחרי 24 שעות: אותר הילד שנעדר בחוף אשקלון

החיפושים אחר הנעדר ( דוברות זק"א )

סוף טוב: אחרי כמעט 24 שעות של חיפושים אינטנסיביים, יובל קוגן, הילד כבן ה-4 שנעדר באזור חוף אשקלון אותר היום (שישי) כשהוא בריא ושלם.

רגעי האיתור - שימוש לפי סעיף 27א לחוק זכויות יוצרים רגעי האיתור | צילום: שימוש לפי סעיף 27א לחוק זכויות יוצרים 10 10 0:00 / 0:10

לפי תיאור המשפחה, קוגן נעלם בעת שההוריו והילדים עלו על דיונה, ובמשך כמה דקות אבד עמו קשר העין. "הוא ילד בוגר וחכם, מעל הממוצע לגיל שלו בהתנהגות ובדיבור", הוסיפה האם. "יש לו אינטליגנציה רגשית ולכן לא מתאים לו להסתתר בשיח כל כך הרבה זמן. צריך לחשוב מחוץ לקופסה ולא להמשיך לחפש רק באותו תא שטח כל הזמן".

איתורו של יובל קוגן - שימוש לפי סעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים איתורו של יובל קוגן | צילום: שימוש לפי סעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים 10 10 0:00 / 0:11

כאמור, במהלך היממה האחרונה פעלו מתנדבי היחידה לאיתור נעדרים של זק״א לצד משטרת ישראל, כוחות החירום וגורמי ההצלה, תוך הפעלת כלל אמצעי האיתור שברשות הארגון. מתנדבי זק״א ביצעו סריקות נרחבות מהקרקע ומהאוויר באמצעות רכבי שטח 4X4, רחפנים מתקדמים, ציוד טכנולוגי ייעודי וצוותים מיומנים, במטרה לסייע באיתור הילד במהירות האפשרית.

לאחר איתורו של קוגן, בזק״א אמרו כי הם "מודים לכלל הכוחות שפעלו בשיתוף פעולה מלא לאורך שעות החיפושים, ומביעים תקווה כי הילד ומשפחתו יזכו מעתה לשקט ולרוגע".