נמשכים החיפושים אחרי בן ה-4 שנעלם: "אולי זו חטיפה"

מרוץ נגד הזמן באשקלון: נמשכים החיפושים הנרחבים אחר יובל כוגן, בן 4 בלבד, שנעדר מאז אתמול (חמישי) באזור חוף חופית שבצפון העיר.
במהלך הלילה סרקו רחפנים ומסוקים את תא השטח, והבוקר ממשיכים כוחות גדולים של משטרת המחוז הדרומי, המערך האווירי, השיטור הימי, צוללנים ומתנדבים לסרוק את האזור מהאוויר, מהים ומהקרקע בניסיון לאתר את הילד. אמש הצטרף גם שירות הביטחון הכללי (שב"כ) למאמצי החיפוש, אולם עד כה לא אותר קצה חוט.
אמו של יובל, דינה כוגן, שיתפה בחרדה העמוקה בשיחה עם N12: "אני חוששת שחטפו לי את הבן. המשטרה סורקת את אותו אזור, אולי זו חטיפה. אולי פסיכופת שחטף לי אותו, או אולי חטיפה על רקע לאומני. אלה שעות קריטיות, אני צריכה את כל המדינה. אני רופאת ילדים שמטפלת כל הזמן בילדים אחרים ועכשיו אני צריכה את העזרה שלכם, אני מתחננת - תעזרו לי. אני רוצה שכל המדינה תעזור לי".
לפי תיאור המשפחה, יובל נעלם בעת שההוריו והילדים עלו על דיונה, ובמשך כמה דקות אבד עמו קשר העין. "הוא ילד בוגר וחכם, מעל הממוצע לגיל שלו בהתנהגות ובדיבור", הוסיפה האם. "יש לו אינטליגנציה רגשית ולכן לא מתאים לו להסתתר בשיח כל כך הרבה זמן. צריך לחשוב מחוץ לקופסה ולא להמשיך לחפש רק באותו תא שטח כל הזמן".
תיאור הנעדר
יובל כוגן תואר כבעל מבנה גוף רזה ושיער חום. בעת היעלמותו לבש חולצה ירוקה.
במשטרת ישראל קוראים לציבור לגלות ערנות. כל מי שמחזיק במידע שעשוי לסייע באיתורו מתבקש להתקשר בדחיפות למוקד 100 של המשטרה או לתחנת משטרת אשקלון בטלפון 08-6771440.