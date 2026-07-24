נמשכים החיפושים אחרי בן ה-4 שנעלם: "אולי זו חטיפה"

מרוץ נגד הזמן באשקלון: נמשכים החיפושים הנרחבים אחר יובל כוגן, בן 4 בלבד, שנעדר מאז אתמול (חמישי) באזור חוף חופית שבצפון העיר.

במהלך הלילה סרקו רחפנים ומסוקים את תא השטח, והבוקר ממשיכים כוחות גדולים של משטרת המחוז הדרומי, המערך האווירי, השיטור הימי, צוללנים ומתנדבים לסרוק את האזור מהאוויר, מהים ומהקרקע בניסיון לאתר את הילד. אמש הצטרף גם שירות הביטחון הכללי (שב"כ) למאמצי החיפוש, אולם עד כה לא אותר קצה חוט.

אמו של יובל, דינה כוגן, שיתפה בחרדה העמוקה בשיחה עם N12: "אני חוששת שחטפו לי את הבן. המשטרה סורקת את אותו אזור, אולי זו חטיפה. אולי פסיכופת שחטף לי אותו, או אולי חטיפה על רקע לאומני. אלה שעות קריטיות, אני צריכה את כל המדינה. אני רופאת ילדים שמטפלת כל הזמן בילדים אחרים ועכשיו אני צריכה את העזרה שלכם, אני מתחננת - תעזרו לי. אני רוצה שכל המדינה תעזור לי".