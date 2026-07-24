הותר לפרסום: רב-סרן יובל עזרא נרצח בפיגוע בחוות גלעד

הותר לפרסום כי רב-סרן יובל עזרא, בן 27 מהרצליה, נרצח בפיגוע הירי שהתרחש היום (שישי) סמוך לחוות גלעד שבשומרון.

עזרא היה מפקד סוללה בגדוד 411, חטיבת האש (282) של חיל התותחנים - שהגיע למקום הפיגוע. הוא נפצע אנושות בתקרית, ומותו נקבע לאחר מכן בבית החולים איכילוב. בצה"ל אמרו כי הלוויתו של עזרא תתקיים ביום ראשון בשעה 17:00 בחלקה הצבאית בבית דגן.

ראש הממשלה בנימין נתניהו הספיד את נפילתו ואמר כי "רעייתי ואני משתתפים בצערן הכבד של משפחותיהם של הלוחם רס״ן יובל עזרא ז״ל, מפקד סוללה בחיל התותחנים, ושל רס״ר (במיל׳) בניהו מלט ז״ל, חבר כיתת הכוננות בחוות גלעד, שנפלו בפיגוע הרצחני הבוקר בשומרון. יחד עם כל אזרחי ישראל, אנו שולחים את תנחומינו העמוקים למשפחות היקרות ומאחלים החלמה שלמה לפצועינו".

"יובל ובניהו פעלו בגבורה וחתרו למגע מול המחבלים הנפשעים כדי להגן על אזרחינו. אומץ ליבם והקרבתם יהיו חקוקים בליבנו לעד" הוסיף נתניהו. "אני מחזק את לוחמי צה״ל וכוחות הביטחון שפועלים סביב השעון בנחישות ובעוצמה נגד הטרור. יהי זכרם ברוך".

כאמור, יובל עזרא הוא הנרצח השני בפיגוע הירי, לצד בניהו מלט הי"ד, בן 32, תושב חוות גלעד, חבר כיתת הכוננות של היישוב ואחראי החקלאות בחווה. מלט הי"ד יצא למקום התקרית כדי לסייע לקבוצת המטיילים שהותקפה באזור על ידי המחבלים. במהלך פעולות החילוץ וההגנה בזירה, הוא נורה על ידי הטרוריסטים ונרצח במקום.