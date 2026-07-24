התפתחות קשה וטרגית בפיגוע בשומרון: נקבע מותו של אחד הפצועים מאירוע הירי והלינץ' הכפול שהתרחש הבוקר (שישי) סמוך לכפר תל שליד חוות גלעד.

דובר מד"א, זכי הלר, עדכן בגל הפתוח בגלי צה"ל כי צוותי הרפואה נאלצו לקבוע את מותו של הפצוע שהגיע למצב מחוסר הכרה. לצידו, מעניקים צוותי מד"א וכוחות רפואה צה"ליים טיפול רפואי לשלושה נפגעים נוספים מזירת האירוע. כזכור, מתחקיר ראשוני עולה כי התקרית החלה כאשר קבוצת מטיילים ישראלים צעדה סמוך לכפר תל שבחטיבת המרחבית שומרון. סמוך למסגד בכפר הותקפו המטיילים על ידי פלסטינים, במה שהתפתח לשני מוקדים של ניסיון לינץ'.

- צילום: מד"א צילום: צילום: מד"א 10 10 0:00 / 0:15

בעקבות הדיווח קפץ למקום איש הביטחון של היישוב חוות גלעד. בסביבות השעה 08:20 הותקף איש הביטחון על ידי המחבלים, אשר הצליחו לחטוף את נשקו האישי וביצעו באמצעות הנשק החטוף ירי לעבר הישראלים.

כוחות צה"ל רבים הוקפצו לנקודה וסורקים את המרחב במסגרת המרדף אחר המחבלים. במסגרת מאמצי התפיסה הוטל כתר על הכפר תל ועל מספר כניסות לעיר שכם.