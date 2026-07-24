שידור ישיר: בניהו מלט הי"ד מובא למנוחות 

( צילום מסך ערוץ 14 )

שעות ספורות אחרי שנרצח בפיגוע הירי הקשה בשומרון, בניהו מלט הי"ד מובא כעת (שישי) למנוחות בבית העלמין בחוות גלעד. צפו בשידור ישיר:

בניהו מלט בן ה-32 היה חבר כיתת הכוננות של היישוב ואחראי החקלאות בחווה. הוא יצא למקום התקרית כדי לסייע לקבוצת המטיילים שהותקפה באזור על ידי המחבלים. במהלך פעולות החילוץ וההגנה בזירה, הוא נורה על ידי הטרוריסטים ונרצח במקום.

בניהו הי"ד הותיר אחריו את רעייתו אסתר ושתי בנותיהם, בנות 12 ו-13, לצד משפחה ואוהבים רבים.