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שעות אחרי הפיגוע

שידור ישיר: בניהו מלט הי"ד מובא למנוחות 

שעות ספורות אחרי שנרצח בפיגוע הירי בשומרון, בניהו מל"ט הי"ד מובא למנוחות בחוות גלעד. צפו בשידור ישיר 

15:44
5 תגובות
(צילום מסך ערוץ 14)

שעות ספורות אחרי שנרצח בפיגוע הירי הקשה בשומרון, בניהו מלט הי"ד מובא כעת (שישי) למנוחות בבית העלמין בחוות גלעד.

צפו בשידור ישיר:

בניהו מלט בן ה-32 היה חבר כיתת הכוננות של היישוב ואחראי החקלאות בחווה. הוא יצא למקום התקרית כדי לסייע לקבוצת המטיילים שהותקפה באזור על ידי המחבלים. במהלך פעולות החילוץ וההגנה בזירה, הוא נורה על ידי הטרוריסטים ונרצח במקום.

בניהו הי"ד הותיר אחריו את רעייתו אסתר ושתי בנותיהם, בנות 12 ו-13, לצד משפחה ואוהבים רבים.

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עמרי מיואש
לפני שעה

"הותיר אחריו רעיה" אני פשוט מרוסק לרסיסים,ההפקרה של הממשלה הזו עולה לנו בדם יום יום!!!!
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