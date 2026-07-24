בניהו מלט הוא הנרצח בפיגוע הקשה בשומרון

הותר לפרסום שמו ופרטיו של הנרצח בפיגוע הירי הקשה שהתרחש הבוקר (שישי) סמוך לחוות גלעד שבחטיבת שומרון: בניהו מלט הי"ד, בן 32, תושב חוות גלעד, חבר כיתת הכוננות של היישוב ואחראי החקלאות בחווה.

מלט הי"ד יצא למקום התקרית כדי לסייע לקבוצת המטיילים שהותקפה באזור על ידי המחבלים. במהלך פעולות החילוץ וההגנה בזירה, הוא נורה על ידי הטרוריסטים ונרצח במקום.

בניהו הי"ד הותיר אחריו את רעייתו אסתר ושתי בנותיהם, בנות 12 ו-13, לצד משפחה ואוהבים רבים.

ראש המועצה האזורית שומרון, יוסי דגן, ספד לו בכאב רב: "עלם חמודות, גבר שבגברים. אני מכיר אותו מאז שהיה ילד, אדם עם לב זהב, איש משפחה אמיתי ומסור. הוא היה אוהב ארץ ישראל בכל נפשו, מסור לשמירה על קרקעות הלאום, איש ספר שעסק במחקר על ביטחון ישראל".

דגן הוסיף וסיפר על מעשי הגבורה של מלט לאורך השנים: "אני זוכר אותו מאירוע ההצתה בשבת כשרץ והציל חיים, וגם בפיגוע היום נהג בגבורה כדי להציל חיים. אנחנו נהיה תמיד עם אסתר וכל בני המשפחה. ברגעים אלו אנחנו מחבקים את המשפחה היקרה והאהובה ואת חוות גלעד. על אפם וחמתם של אויבינו, ההתיישבות בשומרון תגדל ותתחזק עוד יותר".