נתניהו וכ"ץ הורו על שורת צעדים ביו"ש בעקבות הפיגועים

היום (שישי), בעקבות פיגועי הטרור ביממה האחרונה, הנחו ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כ"ץ את צה"ל לנקוט שורת צעדים ביהודה ושומרון. ההחלטה התקבלה לאחר התייעצות עם חברי הקבינט המצומצם וראשי מערכת הביטחון.

על פי ההודעה המשותפת, הוחלט להרוס את ביתו של המחבל שביצע את הפיגוע הבוקר סמוך לכפר תל, שבו נרצח בניהו מלט ז"ל.

בנוסף, הונחה מערכת הביטחון לבצע פעולה עוצמתית בכפרים המהווים מוקדי טרור. במסגרת הצעדים צפויים כוחות הביטחון לבצע איסוף נשק, שלילת אישורי עבודה ופעולות נוספות שנועדו להתמודד עם תשתיות הטרור באזור.

עוד הוחלט על תגבור כוחות צה"ל ברחבי יהודה ושומרון, הפרדת צירי תנועה והצבת מחסומים, לצד האצת הסדרת החוות והקמת חוות חדשות.

בהודעתם מסרו נתניהו וכ"ץ את תנחומיהם למשפחת מלט על רצח בנם בניהו בפיגוע הבוקר. השניים איחלו החלמה מהירה לפצועים וחיזקו את כוחות הביטחון ואת המתיישבים.

בסיום ההודעה הדגישו ראש הממשלה ושר הביטחון כי יש לאפשר לכוחות הביטחון לפעול "בחופשיות ובמלוא העוצמה נגד הטרור", וקראו להימנע מכל פעולה שעלולה לפגוע בפעילותם או להסיט אותם ממשימתם המרכזית, הגנה על אזרחי ישראל והכרעת הטרור.