חודשיים לאחר מותה: נחשף כי אמם של בן וקייסי אפלק הלכה לעולמה

כריס אן אפלק, אמם של השחקנים זוכי האוסקר בן אפלק וקייסי אפלק, הלכה לעולמה בגיל 83. על פי מודעת האבל שפורסמה בארצות הברית, היא מתה ב-2 ביוני 2026, כחצי שנה לאחר שאובחנה בסרטן הלבלב וקיבלה הערכה כי נותרו לה חודשים ספורים לחיות. מותה נשמר בחשאיות עד שפורסם בעקבות גילוייה של מודעת אבל שנשאה את שמה.

יומיים בלבד לפני מותה הספיקה אפלק להגשים את משאלתה האחרונה: לראות את נכדה אטיקוס מסיים את לימודיו בתיכון. היא השתתפה בטקס שנערך ב-31 במאי לצד בני משפחתה. לפי ההספד שפורסם לזכרה, זה היה האירוע שאותו ביקשה יותר מכל להספיק לראות לאחר גילוי מחלתה.

אפלק נולדה בשם כריסטופר אן בולדט בניו יורק בדצמבר 1942. היא הייתה בוגרת אוניברסיטת הרווארד ועבדה במשך כ-35 שנה כמורה בבתי ספר ציבוריים, עד לפרישתה בשנת 2008. לצד עבודתה בחינוך הייתה פעילה במשך שנים למען זכויות אזרח וצדק חברתי. בשנת 1964 לימדה קריאה וכתיבה במיסיסיפי במסגרת מיזם "קיץ החירות", שנועד לסייע לקהילות שחורות בדרום ארצות הברית.

היא נישאה לטימותי אפלק, ולשניים נולדו בן בשנת 1972 וקייסי בשנת 1975. בני הזוג התגרשו כאשר בן היה כבן 12. לאורך השנים נחשבה כריס לדמות מרכזית ותומכת בדרכם המקצועית של שני בניה, ואף סייעה לבן לעשות את צעדיו הראשונים בעולם המשחק באמצעות חברה מתקופת לימודיה בהרווארד, שעבדה כמלהקת.

בן אפלק סיפר בעבר כי החל לשחק בילדותו כמעט במקרה, לאחר שאותה חברה של אמו הציעה לו להשתתף בהפקות שונות. קייסי תיאר אף הוא את אמו כמי שתמכה מאוד בשאיפות המשחק של שני האחים כבר בתחילת דרכם.

אחד הרגעים הזכורים שבהם הופיעה לצד בנה התרחש בטקס האוסקר של 1998. בן אפלק ומאט דיימון הגיעו לאירוע עם אמותיהם, ובהמשך זכו בפרס האוסקר על התסריט של הסרט "סיפורו של ויל האנטינג". בן סיפר שנים לאחר מכן כי הבחירה להביא את האמהות לטקס הייתה טבעית לחלוטין מבחינתם.

בהמשך זכה בן אפלק בפרס אוסקר נוסף כמפיק הסרט "ארגו", שזכה בפרס הסרט הטוב ביותר בשנת 2013. קייסי אפלק זכה בפרס השחקן הטוב ביותר בשנת 2017 על תפקידו בסרט "מנצ'סטר ליד הים".

כריס הותירה אחריה חמישה נכדים: אינדיאנה, ויולט, אטיקוס, פין וסם. גם לאחר פרישתה מעבודת ההוראה המשיכה בפעילות ציבורית, תמכה ביוזמות של נכדתה, השתתפה בקמפיין הבחירות של ברק אובמה ופעלה בארגונים שעסקו בסביבה, בזכויות אדם ובצדק בתחום המים.

במודעת האבל נכתב כי היא הייתה גאה בהישגי ילדיה ונכדיה, אך שמחה במיוחד כאשר העזו להטיל ספק, לקרוא תיגר על סמכות ולפעול באופן עצמאי. נכון למועד פרסום הדיווח, בן וקייסי אפלק טרם פרסמו הצהרה פומבית על מות אמם.