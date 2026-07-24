ראש הממשלה בנימין נתניהו ספד היום (שישי) לזהבה שאול ז"ל, אימו של סמ"ר אורון שאול ז"ל, שהלכה לעולמה. נתניהו מסר את תנחומיו לבניה, אבירם ואופק, ולמשפחת שאול.
"רעייתי שרה ואני כואבים את פטירתה של זהבה שאול ז"ל", אמר ראש הממשלה. לדבריו, במשך למעלה מעשור הוא ורעייתו עמדו בקשר אישי וקרוב עם בני המשפחה וליוו את מאבקם להשבתו של אורון.
נתניהו תיאר את מאבקה של זהבה ואמר כי היא לא ויתרה על התקווה להשבת בנה. גם לאחר פטירתו של בעלה הרצל ז"ל, המשיכה לפעול למען המטרה שליוותה אותה במשך שנים.
"זהבה לא ויתרה לרגע", אמר נתניהו. לדבריו, היא נשאה את כאבה בכוחות נפש יוצאי דופן ופעלה מתוך אהבת אם ומסירות.
ראש הממשלה הזכיר כי לאחר שנים ארוכות הושב אורון שאול ז"ל לקבר ישראל בפעילות של צה"ל ושב"כ. זהבה זכתה להיפרד מבנה ולראותו מובא למנוחות בישראל.
נתניהו סיפר כי הוא זוכר את השיחה שקיים עם זהבה לאחר השבתו של אורון. לדבריו, במהלך השיחה אמרו יחד את הפסוק שליווה את תקוותה במשך השנים: "ויש תקווה לאחריתך נאום ה', ושבו בנים לגבולם".
בסיום דבריו מסר נתניהו: "יחד עם כל בית ישראל, שרה ואני מחבקים את אבירם ואופק, בניה, ואת כל משפחת שאול היקרה ומשתתפים בצערם העמוק. יהי זכרה ברוך".
בנימין חמוריהו יוחלף בקרוב בבחירות הקרובות ממשלת חמוריהו הרסתם את המדינה אנשים מתים חיילים מתים אזרחים מתים ואתם יושבים במזגנים אין לכם בושה אין לכם אלוהים אתם אלוהים אלוהי כסף ואלוהי זהב העם כבר מואס בכם הסוף שלכם מתקרב רק גדי איזנקוט יביא שלום וביטחון כולנו ישר