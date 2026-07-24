נתניהו נפרד מזהבה שאול ז"ל: "לא ויתרה לרגע"

ראש הממשלה בנימין נתניהו ספד היום (שישי) לזהבה שאול ז"ל, אימו של סמ"ר אורון שאול ז"ל, שהלכה לעולמה. נתניהו מסר את תנחומיו לבניה, אבירם ואופק, ולמשפחת שאול.

"רעייתי שרה ואני כואבים את פטירתה של זהבה שאול ז"ל", אמר ראש הממשלה. לדבריו, במשך למעלה מעשור הוא ורעייתו עמדו בקשר אישי וקרוב עם בני המשפחה וליוו את מאבקם להשבתו של אורון.

נתניהו תיאר את מאבקה של זהבה ואמר כי היא לא ויתרה על התקווה להשבת בנה. גם לאחר פטירתו של בעלה הרצל ז"ל, המשיכה לפעול למען המטרה שליוותה אותה במשך שנים.

"זהבה לא ויתרה לרגע", אמר נתניהו. לדבריו, היא נשאה את כאבה בכוחות נפש יוצאי דופן ופעלה מתוך אהבת אם ומסירות.