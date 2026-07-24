טל ינון דרדיק לבלוט: אשר לי להשתתף בהלוויית בניהו מלט

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טל ינון דרדיק, העצור בעקבות הפרה נטענת של צו מנהלי שהוציא נגדו אלוף פיקוד המרכז אבי בלוט, הגיש היום (שישי) בקשה דחופה להשתתף בהלוויית חברו הקרוב, בניהו מלט הי"ד.

את הפנייה העביר דרדיק מתאו במגרש הרוסים באמצעות עורכי דין מארגון חוננו. במכתב שכתב בידו ופנה לאלוף בלוט, ציין דרדיק: "מבקש בדחיפות המרבית לאפשר לי לצאת להשתתף בהלווייתו של חברי ואחי היקר גיבור ישראל בניהו מלט הי"ד".

המתיישב טל ינון דרדיק ( צילום: ללא )

מלט, בן 32 ותושב חוות גלעד, נרצח בפיגוע בשומרון. הוא היה חבר כיתת הכוננות של היישוב ואחראי החקלאות בחווה. לפי הפרטים שנמסרו, מלט יצא לסייע לקבוצת מטיילים שהותקפה באזור.

דרדיק, תושב חווה בבנימין ואב לארבעה, נעצר לפני כשבועיים וחצי בטענה שהפר צו מנהלי. הצו שהוציא נגדו אלוף פיקוד המרכז כולל מעצר בית מלא בבית חמותו.

בארגון חוננו טוענים כי הצו אינו ניתן ליישום וכי חמותו של דרדיק לא עודכנה מראש על ההחלטה. עוד מסרו בארגון כי דרדיק מקיים מחאה ממושכת נגד מעצרו וכי מצבו הרפואי מעורר דאגה.

עורכי הדין מטעם חוננו פנו גם בבקשה לאפשר לדרדיק לקבל טיפול רפואי. כעת ממתין דרדיק להכרעת אלוף פיקוד המרכז בבקשתו לצאת להלוויית חברו. בשלב זה לא נמסרה תשובה לבקשה.