בעקבות הפיגוע בשומרון: נתניהו כינס דיון ביטחוני

ראש הממשלה בנימין נתניהו קיים היום (שישי) התייעצות ביטחונית בעקבות הפיגוע הקטלני בשומרון, שבו נרצחו שני ישראלים ושלושה נוספים נפצעו. פרטיו של אחד הנרצחים טרם הותרו לפרסום.

בהתייעצות השתתפו שר הביטחון ישראל כ"ץ, הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר, ראש השב"כ דוד זיני, ראש המטה לביטחון לאומי שמואל בן עזרא ובכירים נוספים בצה"ל.

לפי הפרטים שנמסרו, האירוע החל במהלך סיור שלא תואם מראש. פלסטינים תקפו את קבוצת המטיילים, ובמהלך האירוע נרצחו שני ישראלים ונפצעו שלושה נוספים.

אחד הנרצחים הוא בניהו מלט הי"ד, בן 32, תושב חוות גלעד, חבר כיתת הכוננות של היישוב ואחראי החקלאות בחווה. מלט יצא למקום כדי לסייע לקבוצת המטיילים שהותקפה באזור.

בצה"ל מסרו כי בידי הצבא נמצא מידע מודיעיני על האירוע ועל המעורבים בו, וכי הכוחות יפעלו נגדם. בעקבות הפיגוע הוחלט גם על תגבור נרחב של הכוחות במרחב.

במסגרת התגבור הוקפצו לגזרה פלוגה מסיירת נח"ל, שתי פלוגות מהבא"ח המטכ"לי ושתי פלוגות מבית הספר לקומנדו. חמש הפלוגות מצטרפות לכוחות שנוספו באזור בתקופה האחרונה.

במהלך השבועיים האחרונים הוצבו בגזרה שני גדודים נוספים באופן קבוע. בסוף השבוע האחרון נוספה גם פלוגה מבא"ח הקומנדו לתגבור הפעילות במרחב