עמית סגל מנתח: כך עשוי להיראות הסיבוב הבא מול איראן

הפרשן הפוליטי עמית סגל התייחס היום (חמישי) לדבריו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ על אפשרות להרחיב באופן משמעותי את הפעילות הצבאית נגד איראן, והעריך כי אין הכוונה לתקיפות נוספות במתכונת הנוכחית.

סגל הזכיר כי ארצות הברית תוקפת באיראן זה הלילה ה־11 או ה־12, בהתאם לאופן שבו סופרים את ימי הלחימה. לכן, לדבריו, כאשר טראמפ מדבר על הרחבה משמעותית, הוא אינו מתכוון ל״עוד מאותו דבר״ – אלא למהלך שונה וגדול יותר.

לדברי סגל, קיימים כעת שלושה תרחישים מרכזיים שאליהם עשוי טראמפ להתכוון: פגיעה בתשתיות האנרגיה האיראניות, פעולה נגד תוכנית הגרעין או מהלך הקשור למצר הורמוז.

שלושת התרחישים שעל הפרק

האפשרות הראשונה, לפי סגל, היא תקיפה רחבה של מתקני האנרגיה באיראן. הוא טען כי טראמפ כבר נתן בעבר לישראל אישור להתקדם בכיוון הזה, אך בהמשך נסוג ממנו.

האפשרות השנייה היא פעולה משמעותית נגד תוכנית הגרעין האיראנית. מהלך כזה עשוי לכלול פגיעה באתרים נוספים או ניסיון להביא לחיסול מלאי האורניום המועשר.

התרחיש השלישי נוגע למצר הורמוז. לדברי סגל, המצר לא עמד במרכז התכנון הישראלי ערב המלחמה, אך הפך לנושא מרכזי בשל חשיבותו והשפעתו על הכלכלה העולמית.

״אלה הפעולות שאם נוקטים בהן, אפשר לדבר על הרחבת הפעילות״, הסביר סגל. לדבריו, בחלק מהתרחישים ארצות הברית יכולה לפעול ללא צורך בהשתתפות ישראלית.

האם ישראל תוכל להישאר מחוץ למערכה?

סגל העלה את האפשרות שהמלחמה מול איראן תתרחב באופן משמעותי, בעוד ישראל תנסה להימנע מהצטרפות ישירה. עם זאת, הוא העריך כי הסיכוי לכך אינו גבוה והגדיר את ישראל כ״שטן הקטן והפעיל״ מבחינת האיראנים.

לצד זאת, הוא הצביע על מה שתיאר כמציאות יוצאת דופן: בשבועות האחרונים ישראל הפכה, לדבריו, לאחד המקומות השקטים באזור, בעוד טיסות של חברות זרות מתבטלות דווקא ביעדים אחרים במזרח התיכון.

סגל סיכם כי קיים ״נתיב צר״ שבו ישראל עשויה לעבור בין הטיפות, אך ההכרעה תלויה כולה בטראמפ. את דבריו חתם בעקיצה: ״אני בכל מקרה את העדכונים שלי מעדיף לקבל מניסים ואטורי״.