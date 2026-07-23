המחבל מפיגוע הדקירה בגנים: איש הרשות הפסלטינית

כעת נחשף כי מבצע פיגוע הדקירה שאירע בעבר סמוך ליישוב גנים שבחטיבת מנשה: איש מנגנוני הביטחון הפלסטיניים

כאמור, מוקדם יותר היום בפיגוע נפצע ישראלי ברגלו. לוחמי גדוד 890 של חטיבת הצנחנים, שפעלו באותה העת סמוך ליישוב גנים, הגיבו לאירוע וחיסלו את המחבל.

עם קבלת הדיווח הראשוני על האירוע מסר דובר צה״ל כי התקבל דיווח על פיגוע דקירה במרחב גנים שבחטיבת מנשה. באותה עת נמסר כי המחבל נוטרל וכי פרטי האירוע נמצאים בבדיקה.

כעת, זמן לאחר הפיגוע, מתברר כי המחבל היה שוטר פלסטיני. בשלב זה לא נמסרו פרטים נוספים על תפקידו במנגנוני הביטחון הפלסטיניים או על הרקע לפעילותו.

שעות לאחר הפיגוע בחוות דרך אברהם

הפיגוע סמוך לגנים התרחש שעות לאחר פיגוע דקירה נוסף בחוות דרך אברהם. באותו אירוע נפצע בעל החווה, איתמר כהן, באורח קשה.

בעת הפיגוע פעלו לוחמי גדוד 890 באזור הסמוך ליישוב גנים, שעתיד לעלות לקרקע בשבועות הקרובים. הכוחות שהיו במרחב הגיבו לפיגוע וחיסלו את המחבל.