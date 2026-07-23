עם צאת הצום: אלפים יתאחדו במעגלי שירה בכותל

ריקודים בכותל ( צילום: Zack Wajsgras/Flash90 )

לקראת צאת צום תשעה באב יתקיימו היום (חמישי) ברחבת הכותל המערבי מעגלי שירה ואחדות בהשתתפות אלפי מתפללים ומבקרים. האירוע יחל בשעה 19:00, בסמוך לסיום יום הצום.

מעגלי השירה מתקיימים ברחבת הכותל מדי שנה ומבקשים לבטא את המעבר מהאבל על חורבן בתי המקדש אל הנחמה והתקווה. לאחר שעות התפילה והקינות, יתכנסו המשתתפים ברחבה לאירוע משותף שיחתום את תשעה באב. באירוע צפויים להשתתף אלפי מתפללים ומבקרים שיגיעו לכותל המערבי לקראת סיום הצום. ההתכנסות תיערך במעגלי שירה, מתוך מטרה ליצור אירוע של אחדות ולסיים את יום האבל באווירה של חיבור משותף.

האירוע יועבר בשידור חי

מי שלא יוכל להגיע לרחבת הכותל יוכל לצפות באירוע בשידור חי באמצעות אתר הקרן למורשת הכותל המערבי. השידור יועבר גם לעשרות מוקדים נוספים ברחבי ישראל ובעולם, שבהם יוכלו קהילות ומשתתפים להצטרף למעגלי השירה מרחוק.

האירוע ייפתח בשעה 19:00 ויתקיים לקראת צאת הצום. בקרן למורשת הכותל המערבי נערכים להשתתפותם של אלפי בני אדם, לצד הצופים שיצטרפו באמצעות השידורים השונים.

מעגלי השירה מסיימים מדי שנה את אירועי תשעה באב ברחבת הכותל ומסמלים את השינוי באופיו של היום: משעות של אבל, תפילות וקינות – להתכנסות משותפת המבקשת לבטא נחמה ואחדות. השנה צפוי האירוע להגיע לקהל רחב במיוחד באמצעות השידור הישיר והעברתו למוקדים בארץ ובעולם.