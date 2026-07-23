יוסי דגן לפצוע מהפיגוע: ״נבנה עוד יותר את השומרון״

ראש המועצה האזורית שומרון, יוסי דגן, הגיע היום (חמישי) לבית החולים לבקר את איתמר כהן, בעל החווה שנפצע באורח קשה בפיגוע הדקירה בשומרון. דגן נפגש עם כהן לאחר שיצא מחדר הניתוח, כשהוא בהכרה ומסוגל לדבר.

במהלך הביקור חיזק דגן את כהן ואת בני משפחתו והביע הערכה לעמידתו. הוא הבטיח כי התגובה לפיגוע תהיה חיזוק ההתיישבות, הבנייה והביטחון באזור.

״אנחנו מבטיחים לך שנבנה עוד יותר את השומרון״, אמר דגן לכהן. ״נחזק את החוות, נבנה מהר יותר את היישוב שאמור לקום כאן, ונחזק את הביטחון. הטרור לא ינצח אותנו. התשובה שלנו תהיה עוד התיישבות, עוד בנייה ועוד ביטחון״.

דגן התייחס גם לתוכניות להקמת היישוב שלם בסמוך למקום שבו אירע הפיגוע. לדבריו, המועצה תפעל לקידום מהיר יותר של הקמת היישוב ולהרחבת הפעילות החקלאית במרחב.

הנשיא התקשר וחיזק את המשפחה

ראש מועצת שומרון הוסיף: ״אנחנו מחבקים את איתמר, את רעייתו שקמה ואת כל המשפחה. עם ישראל כולו מתפלל לרפואתו. ההתיישבות בשומרון חזקה ולא תישבר״.

בהמשך שוחח נשיא המדינה עם דגן בעקבות הפיגועים שאירעו בשומרון. הנשיא הביע זעזוע מהאירועים, חיזק את תושבי האזור ואיחל החלמה מהירה ושלמה לאיתמר כהן.

עוד ביקש הנשיא לחזק את רעייתו של כהן, שקמה, ואת יתר בני המשפחה. הוא הביע תקווה שכוחות הביטחון יפעלו במהירות כדי למצות את הדין עם המחבלים ולהשיב את הביטחון לאזור.

דגן השיב לנשיא כי תושבי השומרון וההתיישבות באזור ימשיכו לעמוד איתן ולא יישברו בעקבות הפיגוע. לדבריו, לצד הפעילות הביטחונית, המענה יהיה המשך פיתוח ההתיישבות, חיזוק החוות וקידום בנייתו של היישוב החדש.