נתניהו משבח: "הצטרפות סעודיה להסכמי אברהם, הזדמנות היסטורית"

נתניהו וטראמפ ( צילום: Yonatan Sindel/Flash90 )

ראש הממשלה נתניהו משבח את הודעת הנשיא טראמפ בנוגע לכניסתה של סעודיה אל הסכמי אברהם, בתור תנאי למימוש הסכם הגרעין האזרחי בין הממלכה לבין ארה"ב, נתניהו תיאר את הרגע כהזדמנות להישג אדיר אל השלום האזורי.