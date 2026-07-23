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חדשות פוליטי מדיני

נתניהו משבח: "הצטרפות סעודיה להסכמי אברהם, הזדמנות היסטורית"

ראש הממשלה נתניהו הדהד ושיבח את דבריו של הנשיא טראמפ, הסביר כי הפעולה הישראלית-אמריקאית הנחרצת נגד איראן פותחת דרך לשלום היסטורי

16:16
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נתניהו וטראמפ (צילום: Yonatan Sindel/Flash90)

ראש הממשלה נתניהו משבח את הודעת הנשיא טראמפ בנוגע לכניסתה של סעודיה אל הסכמי אברהם, בתור תנאי למימוש הסכם הגרעין האזרחי בין הממלכה לבין ארה"ב, נתניהו תיאר את הרגע כהזדמנות להישג אדיר אל השלום האזורי.

מלשכת ראש הממשלה נמסר הדברים הבאים, בתגובה להודעה הדרמטית של הנשיא טראמפ, במסגרתה הודיעה כי הסכם הגרעין האזרחי שנחתם בין סעודיה וארצות הברית, תלוי באופן מלא בהסכמת סעודיה להיכנס אל הסכמי אברהם, ולא ייצא לפועל ללא תנאי זה.

מטעם ראש הממשלה נתניהו נמסר: "הפעולה הצבאית המשותפת של ארצות הברית וישראל נגד המשטר הג’נוסיידי בטהרן, וריסוק ציר הטרור של איראן בידי ישראל, יצרו אפשרות להרחיב את מעגל השלום".

"כפי שאמר הנשיא טראמפ, הצטרפותה של סעודיה להסכמי אברהם תהיה צעד היסטורי קדימה למען השלום במזרח התיכון. שלום באמצעות עוצמה".

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לפני 51 דקות

פצצת גרעין לסעודיה זה מבורך????????
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