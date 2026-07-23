טראמפ בהודעה דרמטית: גרעין לסעודיה, רק אם תצטרף להסכמי אברהם

הנשיא וטראמפ ויורש העצר מוחמד בן סלמאן ( הבית הלבן )

הנשיא האמריקאי פרסם את ההודעה המרעישה ברשתות החברתיות, וקבע באופן פומבי כי ההסכם ייכנס לתוקף והעשרת האורניום בשטח סעודיה ייצא לפועל רק במידה ולאחר שתצטרף להכרה בישראל והסכמי אברהם. טראמפ פרסם את הדברים בהודעה ברשת החברתית בבעלותו, Truth Social, בהודעה הסביר כי למרות החתימה הראשונית על הסכם גרעין אזרחי בין שתי המדינות, שבוצעה אמש באופן רשמי, ההסכם כולו מותנה בהצטרפות סעודיה להסכמי אברהם לנורמליזציה בין ישראל והאזור.

הודעת הנשיא טראמפ ( צילום: ללא קרדיט, מתוך הרשת החברתית )

הנשיא טראמפ כתב בהודעתו: "הסכם הגרעין האזרחי (שלא יכלול אף העשרת חומרים!) שמוסכם בין מחלקת האנרגיה לבין ערב הסעודית, שמאפשר ועוסק בשימוש לא צבאי בלבד, בדומה למתקנים שיש באיראן ואיחוד האמירויות (ואחרים) יאושר, אבל הוא מותנה לחלוטין בהצטרפות ערב הסעודית להסכמי אברהם המוצלחים והמכובדים".

טראמפ חתם את הדברים: "ארצות הברית איננה נגד מתקנים אזרחיים (ללא העשרה!) לייצור אנרגיה גרעינית".