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מחפשים ארוחה לשבירת הצום? הפשטידה הזו היא בדיוק בשבילכם

מחפשים מה להכין לשבירת הצום? פשטידת תפוחי אדמה וגבינות היא מתכון פשוט, משביע וטעים במיוחד - כזה שמתאים לכל המשפחה ולכל שולחן

14:00
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פשטידת תפוחי אדמה וגבינות (צילום: AI)

אחרי צום ארוך, אין כמו פשטידה חמה שיוצאת מהתנור. היא משביעה, מנחמת, קלה להכנה ומתאימה לכל המשפחה - במיוחד לצד סלט ירקות טרי או יוגורט.

מצרכים

  • 6 תפוחי אדמה בינוניים, קלופים
  • 200 גרם גבינה בולגרית, מפוררת
  • 200 גרם גבינה צהובה מגוררת
  • 150 גרם קוטג'
  • 2 ביצים
  • 2 כפות קמח
  • 50 גרם חמאה מומסת
  • 1 כפית מלח
  • ½ כפית פלפל שחור
  • מעט אגוז מוסקט (לא חובה)

אופן ההכנה

  1. מבשלים את תפוחי האדמה עד לריכוך מלא ומועכים לפירה חלק.
  2. מוסיפים את החמאה, הביצים, הקמח, הקוטג', הגבינה הבולגרית וחצי מכמות הגבינה הצהובה.
  3. מתבלים במלח, פלפל ואגוז מוסקט ומערבבים היטב.
  4. מעבירים את התערובת לתבנית משומנת ומפזרים מעל את שאר הגבינה הצהובה.
  5. אופים בתנור שחומם מראש ל-180 מעלות במשך 35-40 דקות, עד שהפשטידה זהובה ויציבה.
  6. מצננים כ-10 דקות לפני ההגשה.

בתיאבון!

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