מחפשים ארוחה לשבירת הצום? הפשטידה הזו היא בדיוק בשבילכם

אחרי צום ארוך, אין כמו פשטידה חמה שיוצאת מהתנור. היא משביעה, מנחמת, קלה להכנה ומתאימה לכל המשפחה - במיוחד לצד סלט ירקות טרי או יוגורט.
מצרכים
- 6 תפוחי אדמה בינוניים, קלופים
- 200 גרם גבינה בולגרית, מפוררת
- 200 גרם גבינה צהובה מגוררת
- 150 גרם קוטג'
- 2 ביצים
- 2 כפות קמח
- 50 גרם חמאה מומסת
- 1 כפית מלח
- ½ כפית פלפל שחור
- מעט אגוז מוסקט (לא חובה)
אופן ההכנה
- מבשלים את תפוחי האדמה עד לריכוך מלא ומועכים לפירה חלק.
- מוסיפים את החמאה, הביצים, הקמח, הקוטג', הגבינה הבולגרית וחצי מכמות הגבינה הצהובה.
- מתבלים במלח, פלפל ואגוז מוסקט ומערבבים היטב.
- מעבירים את התערובת לתבנית משומנת ומפזרים מעל את שאר הגבינה הצהובה.
- אופים בתנור שחומם מראש ל-180 מעלות במשך 35-40 דקות, עד שהפשטידה זהובה ויציבה.
- מצננים כ-10 דקות לפני ההגשה.
בתיאבון!