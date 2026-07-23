מחפשים ארוחה לשבירת הצום? הפשטידה הזו היא בדיוק בשבילכם

פשטידת תפוחי אדמה וגבינות ( צילום: AI )

אחרי צום ארוך, אין כמו פשטידה חמה שיוצאת מהתנור. היא משביעה, מנחמת, קלה להכנה ומתאימה לכל המשפחה - במיוחד לצד סלט ירקות טרי או יוגורט.