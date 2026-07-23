מחפשים קינוח לשבירת הצום? עוגיות אמסטרדם הן הבחירה המושלמת

עוגיות אמסטרדם ( צילום: AI )

אם יש מתכון אחד שתמיד מצליח להרשים, אלו עוגיות אמסטרדם. השילוב בין בצק שוקולדי עשיר ללב שוקולד לבן נמס יוצר עוגיות שקשה להפסיק לנשנש - מושלמות להגשה לצד קפה או תה אחרי הצום.