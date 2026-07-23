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מחפשים קינוח לשבירת הצום? עוגיות אמסטרדם הן הבחירה המושלמת

מחפשים משהו מתוק לשבירת הצום? עוגיות אמסטרדם עם לב שוקולד לבן נמס הן הבחירה המושלמת. המתכון המלא בפנים

13:19
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עוגיות אמסטרדם (צילום: AI)

אם יש מתכון אחד שתמיד מצליח להרשים, אלו עוגיות אמסטרדם. השילוב בין בצק שוקולדי עשיר ללב שוקולד לבן נמס יוצר עוגיות שקשה להפסיק לנשנש - מושלמות להגשה לצד קפה או תה אחרי הצום.

מצרכים (כ-16 עוגיות)

  • 200 גרם חמאה רכה
  • 1 כוס סוכר חום
  • ½ כוס סוכר לבן
  • 2 ביצים
  • כפית תמצית וניל
  • ½2 כוסות קמח
  • ½ כוס קקאו איכותי
  • כפית אבקת אפייה
  • ½ כפית סודה לשתייה
  • קורט מלח
  • 150 גרם שוקולד צ'יפס מריר
  • 16 קוביות שוקולד לבן

אופן ההכנה

  1. מחממים תנור ל-175 מעלות.
  2. מקציפים את החמאה עם שני סוגי הסוכר עד לקבלת תערובת בהירה.
  3. מוסיפים את הביצים ותמצית הווניל ומערבבים.
  4. מוסיפים את הקמח, הקקאו, אבקת האפייה, הסודה לשתייה והמלח ומערבבים עד לקבלת בצק אחיד.
  5. מקפלים פנימה את השוקולד צ'יפס.
  6. יוצרים כדורי בצק, משטחים מעט, מניחים במרכז כל כדור קוביית שוקולד לבן וסוגרים היטב.
  7. מסדרים על תבנית מרופדת בנייר אפייה ואופים במשך 10-12 דקות.
  8. מצננים כ-10 דקות לפני ההגשה.

טיפ: להכנת עוגיות עבות במיוחד, מומלץ להכניס את כדורי הבצק למקפיא למשך כ-20 דקות לפני האפייה.

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