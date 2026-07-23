עיר ראשונה במרכז פותחת מקלטים: "הסיכון לטילים מאיראן גדל"

מקלט ( אבשלום ששוני / פלאש90 )

נערכים להסלמה: ראש עיריית רמת גן, כרמל שאמה הכהן, הודיע כעת (חמישי) כי החליט לפתוח את כל המקלטים בעיר, זאת עקב ההסלמה במלחמה בין ארה"ב לאיראן והחשש מירי איראני לעבר ישראל בימים הקרובים.

"החלטנו לפתוח את כל המקלטים בעיר. ההערכת מצב שהסיכון לירי טילים מאיראן בסופ"ש גדל, וכבר אינו זניח" אמר ראש העיר. "למרות עלות הפתיחה נכון לנקוט במשנה זהירות, והלוואי והפתיחה הזו תהיה לשווא". שאמה הכהן הוסיף ואמר כי הוא "קורא לכל ועדי הבתים לרענן את המקלטים המשותפים". עם זאת, הוא הדגיש כי "אין שום התראה מיוחדת מפיקוד העורף". "בכל מקרה של סבב נוסף אין מה להלחץ - יש לנו את צה"ל ואת חיל האוויר להגן עלינו ולתקוף גם הרחק מכאן" סיכם. "כשטובי בנינו וטובי מטוסינו עוברים במטס ראווה מעלינו זה מרגש כשהם מעל ערי האויב הם הכי טובים, מדויקים וקטלניים בעולם".

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כאמור, במערכת הביטחון גוברת בשעות האחרונות ההערכה כי החיכוך החריף בין ארצות הברית לאיראן עלול להתפתח כבר בימים הקרובים לכדי עימות צבאי רחב היקף, שעלול לכלול גם תקיפות וירי ישיר לעבר שטח מדינת ישראל.

על רקע התפתחות המערכה והחלפת המהלכים הצבאיים, בישראל מעלים את רמת הדריכות ונערכים באופן ממוקד לאפשרות של תגובה איראנית כבר במהלך סוף השבוע הקרוב, זאת במידה ובדרג המדיני והצבאי בטהרן יחליטו להגיב על הפעולות והתקיפות המובילות על ידי כוחות ארה"ב באזור. במערכת הביטחון עוקבים בדריכות אחר ההתפתחויות וממשיכים בהערכות המצב השוטפות.